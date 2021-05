Conjunto: Mausoleo, baluarte y Parque Independencia

Carmenchu Brusíloff

Santo Domingo

Conseguir estacionamiento en el entorno del parque Independencia es asunto de tener paciencia y dar varias vueltas a la redonda. Luego de hacerlo, mi hijo Alexis encuentra un espacio.



“¡Mira qué conveniente! Esa supuesta loca (en la acera haciendo aspavientos) podrá cuidarlo. Y hay un frutero en la esquina”.



Es que el sector, para los autos, puede a veces no ser muy seguro.

Cruzamos a pie la calle Mariano Cesteros y bordeamos esta plaza junto a la cual nacen, mueren o pasan 11calles: 16 de agosto, 30 de marzo, Mercedes, Palo Hincado, Pina, Estrelleta, Enrique Henríquez, Independencia, Arzobispo Nouel, Bolívar y Mariano Cesteros. Llegamos hasta su entrada: la Puerta del Conde, la más famosa puerta de Santo Domingo, de la cual pocos conocen el origen de tal nombre que no es, empero, el oficial: Baluarte 27 de febrero.

Este bastión de piedra formado por dos cubos macizos unidos por una bóveda fue originalmente designado Bastión de San Genaro, como edificio militar levantado a mediados del siglo XVI.



En 1655, tras la victoria del capitán general de La Española, don Bernardino de Meneses y Bracamonte, Conde de Pe ñalva, contra las fuerzas navales inglesas, fue reformado y se le agregaron fosos, rastrillo y puerta, según señala María Ugarte en Fortificaciones coloniales de Santo Domingo. A partir de entonces, la gente la llamó Puerta del Conde.

Ante ella me acerco a un cañón que parece defenderla. Tiene una inscripción en francés que no anoto. Está fechada: 26 de julio de 1765. En lo alto sobre las piedras del arco de la puerta puedo vislumbrar, pese al resplandor, la frase esculpida en latín. Reproduce un verso del poeta Horacio: “Dulce et decorum est pro patria mori” (Dulce y decoroso es por la Patria morir).

Proclamación de la Independencia

Aquí, en esta puerta que fue vía de paso hacia la zona extramuros en la época colonial, se enhestó por vez primera la bandera dominicana. Y aquí los Trinitarios proclamaron la independencia de la República para liberarnos del dominio haitiano. Bajo ella estuvieron enterrados, desde el 27 de febrero de 1944 hasta el 15 de julio de 1976, los restos de los Padres de la Patria: Duarte, Sánchez y Mella.



En esta fecha se trasladaron al mausoleo que, hacia el fondo, en línea recta desde la Puerta del Conde, puedo ver como se levanta señorial con sus líneas clásicas. (En próximo artículo les seguiré contando de esta plaza monumental).