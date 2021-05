Recorriendo una morada que proyecta paz

Carmenchu Brusíloff

menudocb@yahoo.com

Santo Domingo, RD

Ubicada en el décimo tercer piso de un edificio, frente al Parque Mirador Sur, está Casa Verdi. Es una morada "de alma serena", ganadora del Design Excellence Award 2020 en la categoría de casa residencial de menos de un millón de libras esterlinas. Su creadora es Rosadela Serulle, quien te permite recorrer varios de sus espacios a través de las páginas de la revista Aldaba, publicación del Grupo Listín. Cuando contemples las imágenes sentirás la paz que proyecta.

La exposición "más pequeña" en RD

Se titula Chiquita. Y es su autor, José Ramia Guzmán, quien de esta exposición afirma que es "la más pequeña y menos espectacular que se ha hecho en el país". En el taller del artista y escritor, en Gazcue, puedes verla en horas de la tarde. Llama al 829-877-7896, pues es por cita.

Los abismos familiares en la niñez

Llega a mis manos un libro cuyo argumento es calificado de "estremecedor". Se trata de Los Abismos, la novela ganadora del Premio Alfaguara 2021. Su autora es la colombiana Pilar Quintana. El personaje principal, Claudia, es una niña "que asume las revelaciones de su madre y los silencios de su padre". Quizás sea el regalo adecuado para una madre amante de los libros. Llégate hasta Librería Cuesta. Allí lo tienen.

Regalitos artesanales personalizados

¿Te apetece hacer un regalito artesanal y hacerlo personalizar? Una amiga me comenta que en Beni Art lo consigues. Si quieres conocer detalles llama al 809-303-8530.

Robot aspiradora: una ayuda en el hogar

"Cómprate un Robot aspiradora", le digo a un ama de casa que, sin ayuda doméstica, recoge los pelos que dejan en el suelo sus mascotas. "Pero eso es solo en películas", responde. "No, no. Incluso aquí los venden". Una tercera persona dice que es en Amazon que puede encontrarlo. Pocos días después me enteré que los venden en La Sirena. Sin dudar, una excelente ayuda en el hogar.

Bazar de Asonacigua en San Juan Bosco

Ya está aquí el día de las Madres y Asonacigua, la ONG de las hermanas salesianas, tendrá pasado mañana, jueves 23, su tradicional bazar. Será en la Casa Inspectorial Salesiana, en la calle San Juan Bosco. Tienes tiempo todavía para colaborar con artículos de utilidad en el hogar. Contacta para ello a Sor Germania, en el 809-682-2975.