María Cristina merece el Gran Soberano

Cándida Ortega

Santo Domingo

Buenos días. En esta hermosa mañana les recuerdo que solo existen dos días en el año, en los que no se puede hacer nada. Uno es el ayer y, el otro es el mañana. Hoy les recuerdo que, el día ideal para crecer, amar, hacer, pero principalmente vivir es hoy. Así es que, vive el día de hoy, como si fueras el último de tu vida. Me uno al coro de voces que aboga, porque la Asociación de Cronistas de Arte entregue el Gran Soberano a doña María Cristina Camilo, consagrada locutora y actriz, orgullo dominicano y marca país, que hoy a sus 102 transita por la vida, exhibiendo su voluminosa cabellera, enmarcada por sus hilos de plata que dan vida a su bello rostro matizado por la candidez de su sonrisa.

Ejemplo de vida y ciudadana ejemplar

Reconocida nacional e internacionalmente y, con una hoja de vida, de lo que debe ser un ciudadano ejemplar, doña María Cristina, es un ser humano excepcional que hoy exhibe el mismo entusiasmo, alegría y vigorosidad de años atrás. Constituye el mejor ejemplo para la presente y futura generación del accionar de vida de un ciudadano pulcro en toda la extensión de la palabra. A sus 102 años, y muy bien maquillada, con sus labios siempre pintados de rosa encendido, que me recuerdan a mi querida Susana Morillo, y sus pómulos de brush rosa luce tan activa como el día que se inició en el programa “Romance Campesino”, el primero en su género en el país, con legendarios personajes tales como “Macario” y “Felipa”, que hoy forman parte importante del legado Cultural de la República Dominicana. La voz Dominicana, hoy CRTV, fue la casa matriz de este espacio, ojalá que su actual director Nelson Marte se anime a reproducir algunos de estos de estos programas, para que la actual generación sepa, quien es la petromacorisana doña María Cristina Camilo. Felicito al periodista Jonathan De Oleo, quien en su periódico elobservadordigitqal.net le hizo un amplio reportaje, que recoge su vida desde su nacimiento hasta la fecha.

Reconocimiento a María Cristina

Y continuando con doña María Cristina, saludamos el reconocimiento que les hizo el Club Rotario Santo Domingo Bella Vista en el marco de su programa “Mujeres de Valores” por ser la primera locutora dominicana, y su larga y exitosa trayectoria en la comunicación. La distinción fue entregada en un encuentro íntimo en la residencia de Miriam Ortega, Marta Olivares, presidente y secretaria, respectivamente, y Olga de los Santos pasada presidenta, quienes destacaron los valores y dotes profesionales que caracterizan a la pionera de la locución y destacada actriz den la República Dominicana. Comunicadora. Con esa gran sonrisa que le caracteriza, María Cristina dijo las siguientes emotivas palabras, “a medida que nos van pasando los años, nos vamos poniendo más sensibles, y todos mis reconocimientos los he agradecido de corazón, pero los que recibo ahora me llegan mucho más profundo. Por eso, tengo que decir con toda sinceridad que me siento muy, pero muy agradecida de que el Club Rotario Santo domingo Bella Vista me haya tomado en consideración”.

Más de 7 mil periodistas vacunados

En medio de la pandemia del COVID 19 el CDP continúa fortaleciéndose. Durante la jornada logramos inocular más de 7 mil periodistas, fotógrafos, camarógrafos, productores de televisión y demás trabajadores de la prensa. Tremendo trabajo realizado por la actual directiva del CDP quienes durante cinco días nos entregamos en cuerpo y alma a dicha jornada, junto al equipo del Ministerio de Salud, dispuesto para tales fines por el presidente Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña, jefa del Gabinete de Salud y el doctor Daniel Rivera, Ministro de Salud Pública.

En la vida, nada es fácil ni perfecto

La clara visión de conducir al Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) por el camino correcto, acompañado del buen deseo y la firme decisión de echar hacia delante la institución, aún en medio de la pandemia Coronavirus, le ha permitido al gremio fortalecerse y avanzar unos cuantos peldaños, hacia su recuperación total. ¡Vamos! Cedepeistas, que nada ni nadie detenga nuestro avance hacia el logro de los objetivos del sector periodístico nacional y de la sociedad, pues de esa manera podemos cumplir con la misión de informar, orientar y educar a la población sobre el acontecer nacional e internacional. Nuestro mayor respeto y consideración para todos los periodistas y demás miembros de la prensa nacional. Enhorabuena. Mercedes Castillo, presidenta del CDP.