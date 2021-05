Crucero en alta mar… ¡un deseo!

Georgina Cruz

La Florida

Aladino tenía su lámpara maravillosa y pronto los fanáticos de los cruceros tendrán un barco diseñado para hacer realidad sus deseos en lo que respecta a vacaciones.

Se trata del Disney Wish (Deseo), un crucero de 144,000 toneladas de desplazamiento con capacidad para 5,458 pasajeros. Es el quinto barco de la línea Disney Cruise Line, en construcción en el astillero Meyer Werft de Alemania, pautado para debutar en el 2022. Su concepto arquitectural y temático, divulgado a la prensa en una revelación virtual el 29 de abril, es “el encantamiento.”

“El encantamiento consiste en desbloquear la maravilla en todo lo que hacemos y experimentamos,” dijo Laura Cabo, ejecutiva de los Ingenieros de la Imaginación de Disney. Para este barco, Cabo añadió, “estamos creando un lenguaje de diseño que rezuma esta magia emocional como solamente Disney lo puede hacer, infundiendo cada centímetro de este barco encantado con más cuentos y personajes de Disney que nunca antes. Será un sitio donde las familias verdaderamente podrán pedir un deseo a una estrella.”

Inspirados en casi un siglo de cuentos de hadas de Dis ney, los Ingenieros de la Imaginación han utilizado elementos de encantamiento en el diseño incluyendo castillos de cuentos de hadas, bosques y animales del mundo natural, y la fuerza vital del mar con su magia y misterio.

La ruta

El Disney Wish continuará la tradición de la línea de diseñar barcos inspirados en las grandes naves de la era dorada naviera de la década de 1930, e incorporará los colores emblemáticos de Mickey Mouse: negro, rojo y amarillo, en el exterior del barco, al igual que la práctica de poner los queridos personajes de Disney en la popa.



En el Disney Wish Rapunzel y Pascal adornarán la popa, y una escultura de la Capitana Minnie Mouse decorará la proa. El Disney Wish también tendrá una curvatura caprichosa en ambos costados del barco, creando una sensación de magia y movimiento visual en el exterior y el interior del barco.