‘La bandera dominicana’ es nuestro plato nacional

Xiomarita Pérez

xiomaritabaila@gmail.com

Santo Domingo

Quien hace la cultura es la colectividad, no es un individuo. No tengo que poseer un título para exponer mi punto de vista en base a las vivencias que he tenido. No soy especialista en la ciencia del folklore, pero sí puedo hablar sobre la transformación de la cultura. Mi discurso no lo he buscado en los libros, solo basta darle seguimiento a lo que ocurre en la sociedad.

Un tema viejo

Tampoco debo de estar exponiéndome para un debate, porque a una persona se le haya ocurrido difundir sus ideas sin base, solo porque quiere “a la mala” que hagan lo que él diga. Este tema no es de ahora. De un tiempo para acá tengo cuidado de estar “manoseando libros”, ya que muchos libros tienen errores y nadie dice nada, porque se pueden ofender y quienes se perjudican son los lectores, entre ellos estudiantes e investigadores nacionales y extranjeros.

Plato colectivo

Entonces ¿el sancocho es nuestro plato nacional porque es el que nos identifica en el extranjero? Este suculento caldo no se elabora a diario y menos con las siete carnes. Dos o tres personas lo escribieron o lo dijeron por ahí y no toman en cuenta que normalmente se elabora en fiestas de cumpleaños, “nueve días”, etcétera. Porque es un plato colectivo, costoso y de difícil elaboración. En pocas palabras no es un plato que se improvisa, como el asopa’o, espaguetis, etcétera.

Cada uno con su caldo

Así como sucede con la bachata, nuestro ritmo urbano, que cada país tiene su “bachatica”, en Carlos Pizarro, El Jibarito de Lares en Puerto Rico; Julio Jaramillo en Ecuador; Lía Tuzent en Venezuela, etcétera. Y que en cuanto al contenido de las canciones es el mismo, pero en música y baile es peculiar, nuestro sancocho es único en elaboración e ingredientes, la mayoría de los países latinos y europeos tiene su caldo, pero es una comida colectiva y de ocasión.

Valorar lo que tenemos

En cuanto a nuestra “bandera gastronómica” podemos decir que es única también, se come a diario y cuya base es el arroz blanco, habichuelas (cualquier leguminosa) y carne o “compaña, por lo que es nuestro plato nacional y debemos defenderlo a uñas y dientes. No es justo que un grupito tenga el Complejo de Guacanagarix y no piense que debemos conocer, apreciar y valorar lo que tenemos.