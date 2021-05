Los últimos aplausos de Julio de Windt Pichardo

Ana Mirtha Vargas

Santo Domingo, RD

Se vistió de infinito, vivirá a través de su siembra en sus allegados. Su legado: una trayectoria importante en la música clásica dominicana; como humano, cultivó humildad, profundamente empático. Dominó el arte de la prudencia. Preocupado por no importunar, ser ente de alegría y bienestar. Inclinado a responder con cortesía y buenas maneras. Evitaba ser inoportuno. Sin importar sus desafíos, afirmaba estar “maravillosamente bien” y aún en sus últimos días contestaba estar “mejor” cuando se le preguntaba. Un ser íntegro, sus ambiciones intelectuales lo llevaron a escalar hasta la excelencia profesional, por lo que luchó con tenacidad y pasión. Loor al Maestro.

Hasta siempre, tío Papo: “No son los muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de la tumba fría. Muertos son los que tienen muerta el alma y aún viven todavía. No son los muertos, no, los que reciben rayos de luz en sus despojos yertos. Los que mueren con honra son los vivos. Los que viven sin honra son los muertos. La vida no es la vida que vivimos. La vida es el honor y es el recuerdo. Por eso hay muertos que en el mundo viven. Y hombres que viven en el mundo muertos” A. F. Muñoz Feijoo.