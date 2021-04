Propugnamos la reelección de Mercedes en el CDP

Cándida Ortega

Santo Domingo

¡Hola! Buenos días. En esta mañana les recuerdo que “una gota de amor calma un mar de tristeza”. Fomentar la solidaridad y compañerismo entre los miembros del Colegio Dominicano de Periodistas son parte de los valores que predica con acciones Mercedes Castillo, quien ha ocupado la presidencia del gremio en cinco ocasiones, y que hoy, a viva voz pedimos su reelección, para que el proyecto de transformación de nuestra casa no sucumba en el camino.

Espíritu innovador y solidario

Para el logro de los objetivos juega un papel fundamental la confianza que en ella tienen los sectores involucrados y su espíritu innovador, conciliador, solidario, trabajador y motivador. Y no que no haya otros compañeros capaces de llevar las riendas del CDP. ¡Claro que los hay, y muchos! Pero Mercedes posee un carisma especial. Es una apasionada del CDP con un liderazgo gremial admirable hasta por quienes la adversan. No desaprovecha una sola oportunidad, sea presencial o a través de las redes sociales, para motivar a los periodistas a integrarse a su gremio y trabajar codo a codo por sus logros. Para cumplir con los múltiples compromisos propios de sus funciones la he visto dormir en un sofá en sus oficinas del CDP renunciando a la comodidad de su cama. Eso se llama amar a su gremio y respetar a sus miembros.

Logros de gestión

Es una gremialista que se entrega en cuerpo y alma a la lucha por las conquistas del sector, pero que también está pendiente de los logros y cumpleaños de los miembros, invirtiendo gran parte de su tiempo y energías en felicitaciones por las redes y vía telefónica. Sufre y asume con firmeza los problemas de salud de los periodistas y sus familiares, así como cualquier otra calamidad social que les afecte. Se mueve como una hormiguita y toca cuantas puertas sean necesarias hasta solucionarlo. Es una luchadora incansable por la profesionalización de los periodistas, y de ahí que haya firmado una diversidad de acuerdo con instituciones educativas, entre ellas con varias Universidades de España, para impartir maestrías en comunicación, política, corporativa y marketing digital, charlas y conferencias a cargo de expertos nacionales e internacionales, entre ellas la conferencia magistral “Metamorfosis en la profesión de periodista” a cargo de Guillerme Canela de Sousa, jefe de sección de libertad de expresión y seguridad periodística de la Unesco ¡La Prosa Elegante!, Cómo lograrlo?, y Redacción periodística actualizada”! a cargo de los maestros del periodismo Ramón Colombo y Saúl Pimentel y el taller sobre ortografía a cargo de Rafael Peralta Romero, connotado escrito, periodista y director de la Biblioteca Nacional, Pedro Enríquez Ureña entre otros. Otros de sus grandes logros es la inclusión de los periodistas al programa “Vivienda Feliz” de parte del Poder Ejecutivo.

Camino hacia la modernidad

Faltaría espacio para enumerar los logros alcanzados por Mercedes en sus gestiones, pero entendemos que para que nuestro CDP continúe transitando el camino hacia la modernidad, ella debe continuar al frente del mismo.