Ayuda para mujeres y adolescentes violadas

Carmenchu Brusíloff

Santo Domingo

Las entrevistas realizadas por Marta Quéliz a mujeres que en su adolescencia sufrieron incesto me han provocado escalofríos. ¿Quién acude a socorrer psicológica o económicamente a una mujer, tanto si queda o no embarazada? Encontré en el Listín la información de que el Instituto de Sexualidad Humana de la UASD tiene un programa postexposición, para que una mujer o adolescente violada pueda recibir atenciones dentro de las 72 horas después de lo sucedido y así bloquear cualquier enfermedad de transmisión sexual, impedir embarazos y recibir ayuda emocional. Pero, ¿cuántas conocen la existencia de este instituto? ¿Cómo llevarles dicha información? ¿Hay otras entidades que ayuden?



Machista que avergüenza una marcha

Hace varios días veía la televisión cuando mostraban la marcha por la vida en Santo Domingo. Me quedé de una pieza cuando oí a un hombre, que iba solo en su auto, dar una de las razones por las cuales participaba contra las causales y el aborto: es que pueden ‘inventar la violación’. Ese machista era una vergüenza para la marcha. Confiemos que fuese la excepción.

Después de segunda dosis de la vacuna…



El Ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, lo dijo: dos semanas después de la segunda dosis es que empiezan a producirse los anticuerpos, los cuales se elevan dos o tres meses posteriores a la inyección.

Así que, aunque tengas las dos dosis ¡cuídate! Además, en cuanto a la vacuna Sinovac, que es la que me puse, la eficiencia no es total como prevención.

Lo que impide en un 100 por ciento son casos graves si uno se contagia.

El Dexlansoprazol y los huesos

En el prospecto de una medicina basada en Dexlansoprazol llamó mi atención que: ‘Pueden observarse fracturas con el uso de IBP’ (inhibidores de la bomba de protones): ‘de cadera, muñeca o columna, especialmente en dosis altas (múltiples dosis diarias), en mayores de 50 años y en uso prolongado (más de 1 año)’.

La explicación de un médico

Respecto al Dexlansoprazol y los huesos pregunté al endocrinólogo Casimiro Velazco. No es que la medicina fracture el hueso, me dijo, sino que afecta la absorción del calcio. (Son más o menos las palabras que usó). De algo me sirve, por tanto para contrarrestar, la inyección semestral de denosumab (ayuda a reducir las fracturas vertebrales y de cadera), amén de las pastillas de calcio diarias.