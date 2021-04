La nueva pasión de Emma

María Cristina de Carías

Santo Domingo, RD

La pasión de Emma por el Presidente crece de forma exponencial, ahora con las declaraciones rotundas sobre la reforma policial, su devoción tiene visos de adoración. Mi cocinera se ha vuelto el vocero informal del mandatario, todo lo que este dice o hace encuentra eco en mi factótum.

El otro día la pillé en una discusión, con visos de pleito en forma, con uno de los guardianes del edificio en donde vivimos. Tuve que intervenir y decirle a mi fiel cocinera que todo el mundo tiene derecho a disentir y que ello no implica que el Presidente no tenga una aprobación pública apabullante. Aquello no acabó de convencer a mi aguerrida ayudante, está resuelta a defender a su Presidente a mansalva. Porque el primer mandatario es absolutamente de su propiedad.

Aquello me ha hecho reír mucho porque no concibo cómo Emma puede pensar que un Presidente de la nación puede pertenecer a una de sus admiradoras. Pero en el imaginario de mi fiel cocinera, aquello es posible y muy posible. Desde que habla con sus congéneres, ya sea por teléfono o presencialmente, se refiere a Luis como ¡Mi presidente! Si opina sobre alguna medida, exclama que ¡el Presidente mío! hizo esto o aquello. En fin, no tiene remedio el grito de propiedad absoluta. Yo me pregunto qué opinaría nuestro joven y dinámico primer mandatario sobre esta pasión y reclamo de propiedad por parte de la inefable Emma.

La verdad es que, como vehículo de propaganda, mi cocinera no tiene rival y bien podrían los miembros del partido gobernante enrolarla en sus proyectos partidarios. Gracias a Dios no saben de ella y yo seguiré disfrutando de sus cuidos y preparaciones gastronómicas ¡en medio de alabanzas al primer mandatario!