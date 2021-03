Una Semana Santa sui géneris

María Cristina de Carías

Santo Domingo, RD

Emma no hace más que murmurar y renegar. La pandemia la tiene descolocada, no solo por el encierro, la desazón, el cuidado que hay que tener, la mascarilla que la hace estornudar y el constante lavado de manos. Ya tenemos un año en este estado de calamidad, todo un año en que el mundo se puso de cabeza.

La vacuna ha consolado algo a mi fiel cocinera, pero la realidad de una Semana Santa sin procesiones la tiene desconsolada. No solo le gusta ir en procesión en su pueblo, sino que le encanta ver por televisión las famosas procesiones de Sevilla. Un día me dijo que su sueño dorado era poder contemplarlas, en vivo, allí mismo en Andalucía. Tengo unas sobrinas que casaron con sevillanos y viven allá. A Emma le fascina escuchar sobre esas maravillas y sobre todo de las legendarias tallas que sacan en procesión con tanta solemnidad. Año tras año se ha deleitado contemplando las bellísimas tallas y toda la parafernalia que rodea la Semana Mayor en aquellas latitudes.

Ahora, sin esta maravillosa trasmisión, se siente estafada. Esta, en su opinión, será la Semana Santa más aburrida de la historia. No valió que le recordara su propósito de protestar en la playa, intentando evitar que se junte mucha gente. Esto lo hará, pero no podrá evitar su desolación, aunque pase sus días de vacaciones sumergida en las olas y tratando de evitar que se junte mucha gente. Le dije que el año entrante será distinto y que lo que no puede perder es la fe y la esperanza. Me miró por encima de los espejuelos y se alejó suspirando…