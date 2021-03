La escapada de Semana Santa

María Cristina de Carías

Santo Domingo, RD

En estos días mucha gente está preparando su escapada de Semana Santa. Con la aplicación de la vacuna, se sienten confiados y pretenden volver a la normalidad. Las reservaciones en los hoteles de los principales puntos turísticos están copadas; los dominicanos que pueden se escaparán a gozar de unos días de sol y playa.

Emma anda enfurruñada, no comprende cómo la gente puede ignorar el peligro y hacer de cuenta que todo está bien y sin novedad. Ayer me llamó alarmada para que viera por televisión lo que estaba ocurriendo en Miami, en donde las autoridades se vieron obligadas a instaurar de nuevo el toque de queda, ante los desórdenes de una multitud de jóvenes vacacionistas. Aquí va a pasar lo mismo, exclamó llorosa, en las playas se va a armar el desorden, ¡se pondrán a beber y se olvidarán de cualquier precaución! Yo traté de tranquilizarla, haciéndole la reflexión de que, en nuestras playas, los jóvenes no se congregan en multitudes y generalmente se dedican a divertirse en grupos, con sus amistades o conocidos.

A Emma no la convenció mi alegato y me advirtió que cuando llegara a Nigua, haría una campaña para impedir la juntadera en la playa. Yo me encogí de hombros y le deseé éxito en su propósito, aunque le advertí que se podía arriesgar a que la sacaran de mala manera de la playa. En fin, que la gente irá a la playa o a la montaña, tomará algunas precauciones, las autoridades tendrán que estar atentas, Emma hará su protesta y, con buena suerte, no saldrá estropeada y yo me quedaré tranquilamente en casa, mirando las películas que tradicionalmente presentan sobre la pasión, ya que los famosos pasos de Semana Santa no se llevarán a cabo este año.