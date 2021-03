Lecciones profundas en el caminar de la vida

Ezequiel Méndez

Santo Domingo, RD

Hay almas que se manifiestan casi de forma mágica, aparecen cuando deben aparecer no antes ni después, como dijo Carl Jung: “son casualidades significativas que a nivel cuántico deben de suceder”; todo sucede por una razón: lo bueno, lo malo, las victorias, las derrotas, los romances, las rupturas, el sexo, la alegría, el dolor, todo lo que se va desarrollando en la vida lleva un objetivo, y aunque no lo veamos de esa forma, simplemente sucede.

Hay personas que se convierten en enemigos y odian por el resto de sus vidas a quienes les han hecho daño (otro error grandísimo es más por estúpido e incongruente que parezca hay que agradecerles y hasta bendecirles) y aprender a ser compasivos y sentir paz hacia ellos (as) porque nos dejaron lecciones profundas y con ellas avanzamos en el caminar de la vida.

He perdonado lo que recibí y me he perdonado por lo que he hecho, porque lo que hacemos y lo que hemos recibido es parte del aprendizaje, tenemos diferentes roles de acuerdo a la lección que estamos atravesando en unas somos los maestros y en otras los aprendices, pero por igual debemos seguir y aprender hasta el último día de nuestras vidas.