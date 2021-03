Eres parte del cambio que deseas encontrar

Ana Mirtha Vargas

Santo Domingo, RD

“Si la sociedad no recupera sus valores, desapareceremos como los dinosaurios”, recitó un sabio. Existían virtudes y códigos de conducta innegociables. Salvo excepciones, socialmente primó el respeto a la palabra empeñada, la empatía y la solidaridad. Existió compasión y ayuda desinteresada en momentos calamitosos.

¿Cuándo perdimos el código de ética que garantizaba la sana convivencia? Comenzamos a creer que las cosas nos representaban y no nuestras acciones. La política se vio como oportunidad de servirse, no de servir. Por razones justificadas o no, la vanidad se anidó en la vida de las personas. El egoísmo y el atropello por las ambiciones desmedidas validaron la desconsideración y el irrespeto.

Vemos una luz esperanzadora en una generación que ha emergido sedienta de justicia social, se ha evidenciado que lo que sucede en un lado nos afecta e involucra a todos. Estoy segura de que usted, querido lector, también desearía encontrar por lo menos amigos leales, personas capaces de ponerse en su lugar y comprenderlo. ¿Se ha dado cuenta de que usted es parte de la película? ¿Se ha tomado en cuenta como generador de lo que desea encontrar? ¿Cómo está contribuyendo? La vida nos factura, los orientales lo llaman karma. ¿Elige accionar por su sociedad?