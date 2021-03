Educar y capacitar en movilidad eléctrica como transporte eficiente

Santo Domingo

Zero EmisionRD una vez más reafirma su compromiso de consolidar la educación en torno a la movilidad sostenible en el país, a través del desarrollo de ciclos de charlas, exposiciones y talleres.

En esta ocasión les tocó nuevamente la oportunidad al Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este y Oeste, quienes fueron capacitados con el seminario “Primera respuesta en caso de accidentes de auto eléctricos”.



A la fecha, un total de 75 bomberos, incluyendo el Distrito Nacional y Gran Santo Domingo, han sido formados para que puedan ofrecer asistencia adecuada a los usuarios de esta nueva modalidad vehicular, cuya cifra crece de forma acelerada, lo que coloca a la República Dominicana en una posición de vanguardia junto a países de la región donde ya la electromovilidad es una realidad.



Charles Sánchez, presidente de Zero EmisiónRD, destaca que “con estas capacitaciones al cuerpo de bomberos del país damos un paso firme hacia el camino que permitirá que los usuarios de autos eléctricos encuentren respuesta rápida en caso de accidentes. Nuestro propósito es impulsar el sector en el país, aunando esfuerzos para lograr el crecimiento, aprendizaje óptimo y la debida asistencia que requieren esta gama de vehículos”.



Zero EmisiónRD no solo representa una nueva alternativa vehicular, sino que además ha invertido tiempo y esfuerzo en formar, educar y concienciar sobre el buen uso de toda la tecnología vinculada a la energía alternativa y electromovilidad, a través de talleres, seminarios y conferencias realizadas en instituciones gubernamentales, empresas privadas, universidades y centros educativos.