A los hijos no les gusta que los expongan

Xiomarita Pérez

Santo Domingo

Aunque nosotros como padres y madres nos sentimos orgullosos de elogiar a nuestros hijos, estos no lo ven muy bien y hacen un esfuerzo grandísimo para complacernos.

Viví esa experiencia con mi padre, siendo una adolescente, cuando algunos de sus amigos visitaban nuestro hogar y antes de estos retirarse me llamaba para que le buscara uno de mis cuadernos y enseñarles con mucho orgullo la belleza de mis letras. Sentía vergüenza, pero atendía a su llamado, no había redes.



Ya con mis hijas he tratado de respetar su espacio, me he controlado, aunque algunas veces me he pasado. Gracias a Dios que estoy incluida en sus redes y eso quiere decir que no se sienten perseguidas. Aprendí a no etiquetarlas si ellas no estaban en las fotos o en el mensaje. Ahora son adultas, casadas.



Hubo un tiempo que los adolescentes estaban en Facebook, pero al sentirse perseguidos por sus padres se cambiaron a otras redes, como “Snapchat” e Instagram, porque querían privacidad. (Algunas veces “se me va la guagua”).

ENSEÑAR CON EL EJEMPLO



Otra situación que se da es ponerlos a hablar por las redes sin su consentimiento, y decirles en público que den las gracias, que digan “por favor”, “buenas tardes” “buenos días”, que deberían ensayarlo en sus hogares para que no pasen vergüenza. Los niños y jóvenes aprenden con el ejemplo, no exponiéndolos delante de sus amiguitos o adultos.

Los adolescentes son la cosa más “ñoña”. Es una edad difícil y no quieren salir de su espacio para saludar obligados a los amigos de sus padres y por eso es su comportamiento, ya que están en otro mundo y hay que respetarlos.

Otra importante observación es que normalmente son los padres que le dedican un espacio en las redes a sus hijos, dándose menos lo contrario.



Igual sucede con las parejas. Se pueden contar los varones que suben fotos de sus parejas o con sus parejas, sin embargo, las féminas son (me excluyo) las que viven halagándolos, subiendo fotos de sus consortes. Otros prefieren no tener redes. Esto no aplica a mayores de 65 años. ¡Me pasé!