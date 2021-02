“Los políticos de antes solían ser cultos”

María Villardón

Tomado de okdiario

Madrid, España

Fotógrafa, presidenta

de la Fundación Francisco

Umbral y esposa

del escritor. Cuando

llego a la casa de Majadahonda

en la que vivía Umbral

junto a su mujer, María España

Suárez (Santa Eulalia de Tábara,

Zamora, 1936) está releyendo ‘La

noche que llegué al Café Gijón’

(Austral). “Pasando por sus hojas

me doy cuenta de que allí he conocido

a gente muy influyente de

la literatura, la poesía y el teatro.

¿Qué destaca de su

labor como fotógrafa?

Ya sabes que más que a las letras,

siempre me dediqué a la fotografía.

Ahora quieren que haga una

exposición y tengo cajas y cajas

de negativos, pero no sé qué haré

porque mucha gente a la que

fotografié o han fallecido o son

muy mayores. El tiempo pasa demasiado

rápido cuando se es mayor…

¿Cómo surge lo de la fotografía?

Usted estudió Magisterio.

Sí, cuando yo estudiaba sólo había

que hacer cuatro años de Bachillerato,

pero yo hice los seis

años y después elegí Magisterio,

era la carrera más corta que había.

Fíjate, terminé de estudiar

en junio y en septiembre me casé

con Paco –Umbral–. No llegué a

ejercer, pero me sirvió de mucho

cuando nos vinimos a Madrid sin

absolutamente nada.

¿Cuál es el retrato más difícil

que ha hecho? ¿O quién se lo ha

puesto más complicado?

Todo el mundo era amable, no había

problemas porque, si te soy sincera,

en aquellos momentos éramos

muy pocos fotógrafos y no

teníamos que pegarnos por hacer

la foto, sólo teníamos que estar

muy pendiente de los gestos y del

momento, sólo así lograbas la mejor

imagen. Sabes que va a surgir

una foto, pero sólo si estás atento a

todo, incluido el discurso.

Estando en las Cortes, imagino

que no se es consciente de que

se está viviendo en un momento

ma decisivos de la historia de

España. ¿O sí?

No, supongo que no, pero sí te digo

que era una revolución ver todo

lo que estaba pasando, ver a

la gente regresar a las Cortes tras

muchos años. Por ejemplo, de

Rafael Alberti tengo unas fotos

muy bonitas porque, además, tenía

una cabeza muy muy bonita.

O Dolores Ibárruri ‘La Pasionaria’

que era una mujer muy guapa y

elegante con ese pelo blanco. Hice

muchas fotos a gente muy importante

en aquellos momentos.

Fue una época, desde luego, muy

distinta a la que vivimos ahora

que la gente se insulta. A veces me entretengo viendo los debates

de televisión e inmediatamente

veo que los políticos empiezan

a insultarse. Da un poco de vergu¨enza

todo.

¿No se puede comparar la valía

del político de antes con el

actual?

Ahora no son verdaderos políticos.

Antes nadie se insultaba,

hablaban muy bien y, además,

sabían muchísimo de política y mucho de todo. Pero, ahora no es

así, incluso hablan mal, usan los

verbos mal.

Se echa en falta más nivel, ¿no?

Sí. A mí me parece que a un político

lo menos que se le puede exigir

es que hable bien, correctamente.

Hubo una temporada que me dediqué

a apuntar las palabras que

decían mal, pero eran tantísimas

que desistí. Por ahí debe estar la

libreta donde lo apuntaba todo.

Pero, ¿de los políticos actuales?

De los políticos de ahora, claro,

los de antes solían ser gente culta

y no tenían estos problemas. Un

político no sólo tiene que saber

exclusivamente de política, tiene

que ser un hombre culto para hacer

una cita en un discurso que lo

pida en un determinado momento.

Pero a la mayor parte de ellos se

los escriben.

Sí, claro, y eso se nota. Pero, además,

ya cuando intervienen en

catalán es un lio porque, claro,

tienes que leer los subtítulos como

si fuera ruso. No hay derecho,

entiendo que hablen todo el catalán

que quieran en Cataluña, pero,

desde luego, cuando vienen a las Cortes no pueden exigir que

todos los políticos entiendan lo

que dicen. Se entiende un poco,

claro, pero para entenderlo del

todo hay que leer la traducción.

¿A qué momento

del pasado se iría?

Es complicado elegir, nos encontrábamos

con muchísima gente

interesante en conferencias,

en el Ateneo, en los estrenos de

teatro, en el cine. Una época en

que íbamos siempre a los estrenos

de teatro y después íbamos a

cenar a algún sitio, por ejemplo,

nos gustaba mucho ir a Casa Lucio.

Teníamos amistad con mucha

gente, sobre todo con gente

del teatro como Fernando Fernán

Gómez, Adolfo Marsillach, María

Asquerino. Creo que volvería

a aquella época, sí.

Ha citado a Fernando Fernán

Gómez y, la verdad, a mí se me parece mucho a Umbral: no son tan fieros como los pintan.

Ya, ya… Es verdad. Fuimos amigos, fuimos muchas veces a su casa a cenar. Era, igual que Paco, una persona muy culta, así que se ponían a hablar de literatura, de autores, de los escritores del momento, de los clásicos, de la literatura. La gente sabía de todo eso.

¿No hay esperanza?

Sí, claro que la hay. Yo leo mucho a escritores, columnistas y periodistas jóvenes que escriben muy bien. Me gusta mucho Antonio Lucas, Manuel Jabois y leía también mucho a David Gistau. Escriben fenomenal y, bueno, muchos de ellos citan de vez en cuando a Umbral, eran muy seguidores.

¿Qué es lo que más le gustó a usted de Umbral?

La verdad, no sé. Físicamente, ya te digo, no era una persona corriente y tenía mucho sentido del humor, era muy alegre e irónico. Nos entendimos muy bien desde el principio y, además, siempre lo digo: Él me eligió y yo le elegí. Date cuenta, los amigos paseábamos por Valladolid, nos veíamos, nos sentábamos en un banco cerca de Campo Grande para poder vernos, no quedábamos en un café como ahora. Enseguida nos fijamos el uno en el otro, empezamos a salir y estuvimos juntos hasta el final.

¿Qué se necesita para estar tanto tiempo con otra persona y no cansarte?

No sé, supongo que no éramos muy exigentes, es que ahora no se soporta nada. Veo muchas parejas que se separan y me pregunto: ¿Acaso no tenían nada en común? Nosotros, claro, también pasamos malos momentos porque nos casamos, nos fuimos a León. Pronto nos vinimos a Madrid. Fue aquí cuando empezó a tener más encargos gracias a la gente que conoció en el Café Gijón.

Usted tiene seis hermanos, pero Umbral era hijo único, ¿eso se notaba en él y en su carácter?

Paco vivió una infancia rara, de hecho, habrás leído que su madre era una mujer soltera que tuvo la valentía de tener al niño. Piensa que en aquel momento mucha gente se deshacía de ellos de formas extrañas, pero ella no tuvo dudas, así que Paco vivía con su madre en casa de su abuela donde, además, vivía una tía suya: Delia.

¿Usted conoció a su madre?

No, pero a su tía sí. Una mujer a la que, además, Paco no le tenía mucho cariño porque era una mujer, no sé, como muy retorcida y creo que tenía una predilección más por los primos que por él. Creo que en el fondo, y es opinión mía, es que estaba celosa de su madre porque era una mujer muy elegante, guapa y ¡muy culta! Trabajaba de secretaria en el Ayuntamiento de Valladolid, mientras la tía lo único que sabía era coser la ropa para toda la familia.

Tengo yo mucha curiosidad por saber cómo se gesta la biografía que Umbral hace de Lola Flores.

Lola Flores era un personaje insólito, no era una mujer cualquiera, era una mujer con una personalidad, un temperamento, una belleza, una fuerza. No son así sus hijas, esa es la verdad, y además, son muy distintas entre ellas. Lola era una mujer sorprendente, especial.

¿Ha leído toda la obra de Umbral sin excepciones?

¡He leído todo!

Editorial Destino ahora sacará un libro con las cartas entre Umbral y Miguel Delibes.

Sí, va a salir pronto, todavía están corrigiendo. Es curioso que los dos guardaran estas cartas, yo pensé que sólo teníamos unas cuantas porque con tantos cambios de casa… Sin embargo, buscando y buscando un día me encontré un paquete con las cartas de Delibes.

Haciendo balance. ¿Usted ha sido feliz?

Sólo te puedo decir que siempre me he dejado llevar. Aparte de la desgracia del niño –su hijo ‘Pincho’ muere de leucemia a los seis años–, nunca nos hemos sentido con problemas, nos hemos adaptado muy bien siempre al momento. Como te decía, al principio de venir a Madrid lo pasamos muy mal porque no teníamos dinero, pero nos adaptamos.