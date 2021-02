El amor en los tiempos de Emma

María Cristina de Carías

Emma es romántica por excelencia, después de Navidad, en su calendario, la fecha más importante es san Valentín, el 14 de febrero. Espera ansiosa la llegada de esta celebración con los mensajes y regalos, generalmente recibe tarjetas y mensajes en las redes sociales, también suele recibir golosinas, peluches y flores.

¿Quién le envía todos estos obsequios? Su popularidad ha crecido con el tiempo y todos saben de su fecha favorita. Mis hijos y mis nietos no dejan de traerle algún obsequio, ese día no se acuerdan de la madre y la abuela, esa celebración solo le pertenece a su querida Emma. También amigos y compadres se acuerdan de ella. Hasta el astrólogo de Villa Mella le envió unas flores. Su amigo el platanero vino temprano con un ramo de flores silvestres, recogidas en el campito en donde vive. Mi factótum se emperifolló desde temprano y durante todo el día contestó llamadas, leyó mensajes y recibió los obsequios característicos de ese día almibarado. Adornó la casa con las flores y guardó en la nevera los chocolates y bombones. Unos cuantos peluches encontraron cobijo sobre el cobertor de su cama.

Yo pasé el día muy entretenida viendo el ir y venir de la reina del romanticismo. Al final del día le pregunté si había recibido algún obsequio de algún enamorado, me miró con ojos de reproche y me contestó que eso era algo que no tenía por qué contarme. No me extrañaría, ¡en estos tiempos el amor no tiene edad!