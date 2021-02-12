Xiomarita Pérez aclara sobre el Día Nacional del Mangú

A propósito del alboroto en las redes sociales causado por el Día Nacional del Mangú, la curadora de contenido Xiomarita Pérez expresó que generalmente ese día se escoge relacionado con la fecha en que apareció por primera vez un vocablo en un medio de comunicación escrito, ya sea periódico o revista y debe ser aprobado por las cámaras legislativas, como sucedió con el Día Nacional del Folklore, Día Nacional del Merengue, entre otras fechas conmemorativas.

Además, expresó que si existe el Día Nacional de la Cocina y la Gastronomía Dominicana, que es el segundo domingo de diciembre, y que abarca todos los platos y bebidas de la culinaria local ¿por qué dividir tanto los platos?, cuestiona la curadora de contenido.

Xiomarita no cuestiona los concursos de mangú o de cualquier otro plato de nuestra gastronomía, pues eso incentiva la difusión y variedad de nuestra comida, más bien está preocupada que se haga un “día” de cada cosa, sin detenernos a reflexionar lo que eso implica.

En otro orden, expresó que consultó con el director de la Academia Dominicana de la Lengua, Bruno Rosario Candelier, con relación a la inclusión del vocablo “mangú” en el Diccionario de la Real Academia Española (RAE), quien explicó que dicho vocablo fue introducido por él y admitido en el Diccionario de Americanismos hace cinco años.

“Rosario Candelier añadió que ‘mangú’ es un vocablo local y por eso la RAE elabora los diccionarios especiales con los regionalismos de los pueblos de habla hispana o de lo contrario, si los recogiera todos en Diccionario oficial, se haría sumamente voluminoso”, dijo Xiomarita.

Posibles orígenes del vocablo

Xiomarita explicó que en el libro “El mangú” (el único texto completo dedicado al mangú, que ella tenga conocimiento) su autor Francisco de Padua Morales compila algunas teorías sobre el origen de este vocablo.

Una de ellas es que “Durante la intervención norteamericana de 1916 los militares acostumbraban a visitar las casas de familias para “explorar el ambiente”, y uno de esos días fueron a una casa a la hora del almuerzo y le sirvieron plátanos hervidos y majados con su típico sazón. Se dice que uno de ellos exclamó “man-good”, lleno de satisfacción por el buen sabor de la comida, y como la familia no sabía inglés, entendieron que el señor había dicho “mangú” y a partir de ahí esta palabra circuló entre los dominicanos”, afirma en su libro.

La investigadora también expresó que otro análisis que hace el señor De Padua Morales es que el mangú hizo su entrada a la cocina dominicana por los comienzos del siglo XIX, ya que a través de la tradición oral les informaron que en aquellos tiempos esa forma de preparar ese alimento era para facilitar su ingestión a personas sin dientes, o muy ancianas y débiles.

En el libro, De Padua trata otros temas, tales como el Acompañamiento del mangú; Origen Revolucionario del Mangú; Oda al plátano y el mangú e Himno al mangú.

También, explicó la investigadora, “existen otros libros de recetas culinarias y que definen el vocablo, tales como “Dominicanismos, diccionario para entender al dominicano”, de Lucy Gómez Marín; “Diccionario de cultura y folklore dominicano”, de Alejandro Paulino y Aquiles Castro; “Diccionario gastronómico dominicano”, de Juan B. Nina; “Aiguna palabra dominicana, un mataburro cibaeño”, de Francisco de Padua Morales y María José Garrido Abreu; “Identificando la esencia y los matices de nuestros sabores” de la Fundación Sabores Dominicanos; “África en Santo Domingo, su herencia lingüística”, de William W. Megenney”, entre otros.

Es bueno señalar que Francisco de Padua Morales, quien vive en Estados Unidos, es un escritor dominicano de 96 años de edad. También es autor del libro “Aiguna palabra dominicana, un mataburro cibaeño”, un texto inspirado en la jovialidad y agudeza del campesino dominicano, desarrollados a través de generaciones, este libro representa una fuente divertida para el estudio del lenguaje español en la manera sobre cómo se habla en la República Dominicana, especialmente en la región del Cibao.

Precisamente y a propósito de que el miércoles 10 de febrero es el Día Nacional de Folklore, De Padua Morales estuvo con la trabajadora en folklore en una transmisión de Facebook en Vivo, para conversar sobre los orígenes del mangú y otros temas abordados en su obra.

Finalmente, Xiomarita Pérez indicó que el mangú es un plato reconocido a nivel internacional, y en el 2011 se realizó el Primer festival del plátano y el mangú en la ciudad de Nueva York, ideado por el gestor cultural Isaías Amaro y el libro Récord Guinness registra el mangú más grande del mundo, realizado en el restaurante dominicano 809, ubicado en Washington Heights, bajo la responsabilidad de su propietario Cirilo Moronta y el chef Federico Álvarez Cordero.