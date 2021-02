Juan Lagares: orgullo de Constanza

MARTA QUÉLIZ

Quienes me conocen de verdad, sa­ben mi pasión por el equipo de Las Águilas Cibaeñas. Pero eso no es­tá en discusión. Aunque el tema de esta fábula es sobre pelota, hoy lo que quiero registrar es el nombre de Juan Lagares y, el orgullo que representa para mi amado pue­blo de Constanza tener como hijo al único pelo­tero dominicano que logra convertirse en el ‘Más Valioso’ de la Serie Final del béisbol invernal, y el ‘Más Valioso’ de la Serie del Caribe 2021, en un mismo año.

Se lo ganó

No son títulos que se lo han dado por amor al ar­te. Él se los ganó, “gana’o”, en buen dominicano. Sobre sus hombros descansa gran parte del logro alcanzado por un equipo que se impuso contra viento y marea hasta convertirse en el campeón de aquí y del Caribe. ‘La Patana’ como le nombró Yunesky Maya, supo hacer justicia a este mote lle­vándose a su paso a todos sus compañeros que es­tuvieran en base. Lo esperábamos, confiábamos en él, y no nos defraudó, como ‘una patana’ los arrastraba hacia la meta y se lucía como lo que es: un campeón.

Entrega en el terreno

Viendo las hazañas de este talento de Tireo, Cons­tanza, me creí muchas veces durante los juegos, que estaba en una ciudad fabulosa donde la en­trega a lo que se hace con pasión sigue dando los mejores frutos. Me emocionaba observar lo ague­rrido que puede ser un joven cuando se decide a mostrar lo que lleva por dentro. Con satisfacción me detenía a admirar sus oportunas jugadas. Ver­lo esperar paciente para “botarla por los 411”, aplaudirlo cuando impulsaba carreras y celebrar cuando las anotaba me alejaban de todo y todos. Lagares fue la “fabulosa pandemia” que nos con­tagió a todos.

Representantes sin desperdicio

Aunque me he concentrado en Juan Lagares, por ser orgullo de mi pueblo, debo admitir que mi res­peto va para todos los que participaron en este torneo que, aunque inusual, y sin un público que los motive a dar lo mejor de sí, hizo que los juga­dores dejaran todo en el terrero del juego y que lograran no sólo traer la corona 21, sino retener el título de campeones, porque eso es lo que es República Dominicana, y por supuesto las Águi­las Cibaeñas, un conjunto de campeones. ¡Felici­dades!