“Las cosas hay que hacerlas cuando le dé la gana y en el momento que él/ella diga/”

Es muy común encontrarnos en consulta con padres y madres que se encuentran cansados de llamarle la atención a sus hijos/as sin lograr éxito alguno. Independientemente de la edad que sus hijos/as tengan. Pareciera ser que no hay castigo ni regaño que nos dé una mínima esperanza de que las cosas pudieran ser diferentes.

Es entonces el momento en que estas familias deciden acudir a consulta. Lo primero que como padres debemos de tomar en cuenta es valorar la edad de nuestros hijos/as. Recordemos que mientras más van entrando a la adolescencia y la adultez, debemos de darle más espacio al diálogo y la negociación.

No significa que como adultos dejaremos de ser la cabeza del hogar, pero sí es cierto que el adolescente querrá diferenciarse de sus figuras de autoridad, haciendo las cosas a su manera y creando sus propios espacios que no dependan de sus padres. Esto desarrolla cierta sensación de autonomía e independencia.

En el caso de los más pequeños/as del hogar, es muy importante valorar ¿Qué queremos que sea diferente de nuestro hijo/a? e identificar si esta misma característica se relaciona de alguna manera con nosotros. Para entender esto un poco más, es muy común encontrar padres que se quejan del tono de voz y de la agresividad que presentan sus hijos/as en ciertos contextos. Sin embargo, cuando observamos los demás miembros de la familia, es probable que mamá o papá también se comuniquen de manera agresiva y elevando la voz.

Otra pregunta que como padres debemos hacernos es: Si todos estos años he estado criando de esta manera y no me funciona, ¿Por qué creo que seguir haciendo lo mismo me dará resultado? A partir del análisis de esto, es que podemos entender que es válido que como padres tengamos que adaptar y modificar ciertos métodos de crianza. El hecho de que nos hayan criado hace 30 años de una manera, no significa que funcionará igual con los chicos/as de hoy en día. Recuerden que un vínculo basado en confianza, respeto y reglas claras, permitirá el desarrollo adecuado de nuestros hijos/as, así como nuestra relación con ellos/as.