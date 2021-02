María Cristina de Carías

Santo Domingo, RD

Enero transcurrió sin pena ni gloria, en medio de la pandemia que no tiene visos de terminarse. La esperanza de la vacuna tampoco se vislumbra cerca; si acaso en abril, se empezará a vacunar la población.Estamos cansados del encierro y la zozobra.

Lo peor es que la perspectiva de volver a la normalidad se aleja cada vez más. Ahora han surgido nuevas cepas del malévolo virus, una procedente del Reino Unido, otra de África del Sur y la última del Brasil. No saben los científicos si las vacunas serán efectivas contra estas cepas, están preparando refuerzos para ayudar a las vacunas, el lío no puede ser mayor.

A Emma no le he comentado sobre estas novedades, no quiero atemorizarla más, aunque, a decir verdad, ya nos hemos acostumbrado a la enfermedad y a procurar hacerle el quite, embozados siempre y alejados de nuestros semejantes.

Han aflojado las medidas de confinamiento, aunque pensar en salir de noche, cenar con amigos o acudir a una fiesta sigue siendo materia prohibida que nos puede encaminar a una detención policial.

Como en enero, Emma acostumbra a hacer la limpieza general para empezar el año con buen pie, extendió la limpieza a mi clóset y sacó mis vestidos al sol para que se airearan y asolearan por un rato, ya que, en opinión de Emma, sufren de un terrible encierro, ¡como su dueña!

Cuando volvamos a la vida normal, tendremos que detener el ritmo de la moda para poder lucir las vestimentas tanto tiempo guardadas y que en otras circunstancias consideraríamos pasadas de moda.

La pandemia ha detenido el tiempo. El 2020 fue un año que se puede borrar del calendario, no lo usamos, ni le sacamos jugo, casi como si no hubiese existido, con este, se congelaron la moda y los acontecimientos sociales. Así que, con la vuelta a la normalidad, reestrenaremos atavíos y celebraremos acontecimientos que dejamos de lado ¡en el año que vino y no fue!