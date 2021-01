¡Ya está bueno pa’ can!

XIOMARITA PÉREZ

En este 2021 cumplo 53 años trabajan­do el folklore dominicano en sus dife­rentes vertientes, como música, baile, artesanía, juegos infantiles, expresiones orales, gastronomía, carnaval e indu­mentaria. No solo exponiendo en diferentes talleres sino también participando con aportes en diferentes entrevistas, además de hacer reportajes, historias y columnas en los medios donde he escrito desde 1987 (34 años).

De esos renglones arriba señalados, también se destacan los aportes con libros y proyectos, en ese or­den: la creación de la escuela de música y baile “Edo­Ritmos”, reportajes a artesanos y jurado en concursos de artesanía; el proyecto “Los juegos de Xiomarita” para poner en valor los juegos del folklore material (trompo, yoyo, fufú, tirapiedras y embique), los cua­les se expusieron en plazas comerciales y en las ferias del libro de Miami y Nueva York.

En el anterior renglón infantil poseo el proyecto “A brincar la tablita con Xiomarita”, con el libro y el dis­co compacto homónimo, editado por Santillana en 2004, además de incentivar a los niños a que elabo­ren y pinten sus propios juegos. En cuando a las ex­presiones orales, las mismas se incluyen en esta área con adivinanzas, canciones y retahílas, además de mi libro Gazapos con Humor, cuyo contenido trata de los errores que cometemos los periodistas.

En gastronomía, fui coordinadora del Pabellón Li­bro Cocina 2011, del cual tengo un libro en proceso. He escrito sobre este tema, además de jurado en con­cursos y festivales de platos típicos. En carnaval he si­do jurado y escribí el libro Consultorio Folklórico.

En indumentaria, hice un análisis crítico del traje tí­pico dominicano y expuse cuál debería ser.

Entonces, cuando varios estudiantes me envían una retahíla de preguntas para su tesis de grado y no me incluyen en su presupuesto me siento irrespetada.

Cuando una empresa me solicita una entrevista pa­ra un documental y me informa que no es comercial y me niego y luego me pagan, porque sí hubo presu­puesto, me siento irrespetada.

Cuando el productor Alberto Zayas se comuni­ca conmigo cuatro días antes para informarme que soy una ficha importante como jurado en “Un récord pal’ merengue” y le pregunto si hay presupuesto y “se echa a reír” de forma burlona, me siento irrespetada.

Cuando de una universidad me contactan para que sea parte de la curaduría de un libro y al final me in­forman que es una colaboración, me siento irrespeta­da.

La mayor parte de mi existencia he trabajado por amor al arte, con pasión y entrega, pero no puedo más.