Terror a las redes

MARTA QUÉLIZ

Para mí, no hay nada más desagra­dable que sentirme vigilada. Esa ac­titud no permite una concentración productiva en lo que se hace, y lo más complejo, atenta contra la pri­vacidad, la libertad y hasta la paz de las personas. En los últimos tiempos, con énfasis en la pande­mia, han arreciado los actos de asedio hacia los demás. Hay gente que se dedica en “cuerpo y al­ma” a llevar vida, a despotricar al otro y a dañar reputación ajena.

Fobia social

Edward es un joven que, según un mensaje vía correo que me envió, se acaba de graduar de con­tador. Es por su historia que hoy la columna es so­bre este tema. Me pidió escribiera algo sobre “el monstruo de las redes sociales” como él les llamó. “Yo mismo vivo nervioso, ya no me atrevo ni escri­bir un twit porque pienso que si me equivoco me crucificarán. Estoy perdiendo hasta el derecho a mi libre expresión porque hay unos depredadores que están al acecho para de inmediato acabar con uno”. Eso me lo escribió textualmente y me pidió que lo lleve a una ciudad fabulosa a ver si aprende a cómo recuperar su paz.

Petición complacida

Comparto con Edward su parecer sobre el terror que están infundiendo las redes sociales en algu­nas personas. Así que, con gusto lo acompañé a ese lugar fabuloso donde el sosiego no se pierde por nada del mundo. Están condenados el asedio, el acoso, la persecución… Allí puedes andar libre­mente sin temor a que alguien te grabará y subirá a Internet las imágenes sin tu consentimiento. No hay necesidad de andar mirando para todos los lados antes, inclusive, de reclamar tus derechos, por miedo a que alguien te grabe defendiéndote. Simplemente, allí cada quién está pendiente a su vida y a emitir sus propios juicios sin temor a que lo crucifiquen.

Mucha mesura

Se negaba a regresar, aunque sabía que había que hacerlo. Lo convencí diciéndole que para hacer frente al temor que le tiene a las redes sociales, solo debe ampararse en la mesura. Si entiende necesario prescindir de sus cuentas, que lo haga; si cree que la solución está en aceptar sin chistar las críticas de los demás, que se arme de valor y aprenda a tener tolerancia y, sobre todo, a no ha­cer lo que no le gusta que le hagan. Porque por lo que vemos, en la realidad, no se vislumbra una baja en la intensidad de los ataques a través de las redes sociales.