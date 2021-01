María Cristina de Carías

Santo Domingo, RD

La política según Emma me ha entretenido estos últimos días. Todo empezó el seis de enero, mi factótum no quiso ir a Nigua, me dijo que se sentía mal y que prefería quedarse en casa. Estaba muy entretenida viendo la televisión cuando acudió presurosa mi morena cocinera, conminándome a que pusiera el noticiario norteamericano. Aquello me sorprendió puesto que Emma se limita a ver los canales locales. Me informó que una comadre la había llamado para decirle que estaban tumbando el gobierno.

Cuando me conecté con el canal deseado, mi morena cocinera se quedó ensimismada viendo el espectáculo insólito de una turba invadiendo el Capitolio de Washington y destrozándolo todo a su paso. Las exclamaciones no tardaron; Emma, escandalizada, no podía creer aquello, puesto que parecía un golpe de Estado en cualquier república latinoamericana. Estuvimos pendientes de la turba y nos asombramos al enterarnos que el presidente de ese país apoyaba a los revoltosos y los alentaba.

Emma luego se dedicó a comentar con sus amistades el suceso absolutamente rocambolesco. Según mi factótum, se trató de un autogolpe, como muchas veces hemos visto y leído, de algún dictador, interrumpiendo la proclamación de algún rival para ocupar la primera magistratura. Emma no se ha cansado de pregonar que allá en el país de los blancos hacen las mismas cosas y son tan sucios e indecentes como entre nosotros. No le gusta para nada ese presidente gordo y mal encarado. Cuando le dije que había perdido las elecciones y no quería reconocerlo, se afirmó en su opinión de que allá sucedía lo mismo que por estos lares, me recalcó que nosotros sí podíamos darle lecciones a esa gente, después de que Luis ganó en buena ley y asumió el poder sin inconvenientes.

Está de más decir que no se perdió ni un detalle de la juramentación del nuevo presidente del gran país del norte, el que le pareció muy elegante y cuando supo de la vicepresidenta, su emoción llegó al colmo. El canal americano tiene una nueva clienta.