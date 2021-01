María Alexandra Pinto: Una apuesta en favor de la moda sostenible

Celeste Pérez

Santo Domingo, RD

La vida profesional de la modelo venezola­na, diseñadora y con­sultora de moda Ma­ría Alexandra Pinto, ha sido intensa y productiva. Ella está de vacaciones disfrutando del paradisíaco destino de Pun­ta Cana, y conversó con el equi­po de LISTÍN DIARIO sobre su in­deleble deber con el cuidado del medioambiente.

Su pasión por la industria de la moda despertó en el círculo fa­miliar, y poco a poco se fue pre­parando para asumir el reto. Es experta en análisis de mercado y comportamiento del consumidor, mercadeo de marcas y gerencia de proyectos.

“Cuando tenía 12 años una tía producía bolsos para la venta al por mayor en casas como Estée Lauder, L’ancome y Clarins, eso avivó mi interés por la moda. En el colegio diseñaba el vestuario de los bailes y coleccionaba revis­tas. Tenía presente estudiar psi­cología, pero cuando fui a Boston descubrí que mi carrera soñada era Mercadeo de Moda”, evoca la actual directora de arte para la empresa Once Consulting, en Fort Lauderdale, Florida.

Con éxito ha trabajado para la línea de belleza Briogeo Hair Ca­re; el diseñador emergente en los Ángeles, Donni; la creadora de jo­yas neoyorquina, Alexa Leigh; y la marca de Zapatos Alepel.

En un trayecto de más de 15 años Pinto ha construido una fuerte relación con importantes marcas de moda. Pero no ha sal­tado ninguna barra, ha hecho su turno en la fila. “Siempre con dis­ciplina y entusiasmo, empecé a modelar en Venezuela desde an­tes de graduarme del colegio, fui conociendo la industria hasta lle­gar a Miami como diseñadora pa­ra la línea de pijamas Eberjey”.

Moda sostenible

En la actualidad se relacio­na con un portafolio de más de 40 etiquetas en su mayoría es­tadounidenses y colombianas.

Nodach Swimwear es el más fuerte compromiso de María Alexandra con el medioambien­te. La marca de trajes de baño nació en 2019 tras el deseo de crear diseños vanguardistas y sostenibles.

“Somos una comunidad de di­señadores que producimos piezas con tejidos reciclados como Repreve y Econyl, confecciona­dos a mano por mujeres colom­bianas residentes en una región vulnerable, lo que las ayuda a construir un mejor futuro para sus familias”, explicó.

La modelo entiende que la pa­labra ‘sostenible’ es utilizada mu­chas veces con el propósito de aumentar la popularidad de un producto. “Con detalles tan senci­llos como reutilizar las piezas del clóset innumerables veces o ele­gir productos que garanticen ma­yor durabilidad, podemos ayudar a cuidar el medioambiente”.

Altruismo

Pino dedica parte de su tiempo a desarrollar acciones solidarias. Identificada con la fundación ve­nezolana ‘Alimenta la solidari­dad’, apoya la iniciativa de apa­drinamiento de niños para su alimentación.

“Parte de las ventas de mi línea de trajes de baño también apor­ta para este proyecto. Creo que es importante auxiliar a los demás, a veces el apoyo no tiene que ser económico, podemos contribuir con la inversión de tiempo”.

DE CERCA

Frase de batalla.

La vida es como una bicicleta, para no perder el balance tie­nes que seguir pedaleando.

Algo pendiente.

Como consultora de moda me gustaría relacionarme más con el área tecnológica.

Para recordar.

He aprendido que debemos fluir en el trabajo como en la vida, que las cosas no salen bien sino se le pones empeño, dedicación y mucho tiempo. Que todo comienzo es difícil pero no significa imposible, porque querer es poder.