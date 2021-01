El espacio inteligente en el hogar

Carmenchu Brusíloff

Un espacio inteligente es ‘cuando in­tegramos la tecnología y materiales eficientes en el diseño, en búsqueda de agregar mayor bienestar, funcio­nalidad y confort’. Así lo explica la arquitecta María José D’Oleo en la revista de dise­ño interior y decoración Aldaba. ¿Quieres saber sus ventajas? Conforme a su criterio son las siguientes: Ahorro energético, poder controlar remotamente el espacio, mayor seguridad, espacio totalmente per­sonalizable, monitoreo constante del espacio. Sobre éste y muchos otros temas tienes la oportunidad de leer en Aldaba. Si no tienes el último número, bús­calo en el rack junto a la caja 14 del Supermercado Nacional, en el CCN, entre otros locales comerciales.

Paellas de diversos sabores

La semana pasada hice mención a una paella de chicharrones y de inmediato me informaron que de este tipo, y de muchos otros diversos sabores, tam­bién las tiene Paellas by Edwin Soto. Quienes las prueban, según me enteré, se convierten en asiduos clientes. El local está en la calle Font Bernard 15, Los Prados. Habrá que darse una vuelta por el lugar. O llamar, porque supongo deben preparar también para “pick up” (para ir a buscar).

Cuarto ‘boicot’ a investidura presidencial

En la historia de Estados Unidos, Donald Trump es el cuarto presidente que boicotea la investidura de su sucesor, pero es el único que quedará como ejem­plo de arrogancia de un Jefe de Estado de su país. Según CNN, el primer boicot fue de Van Buren: se desconoce la razón de su inasistencia. El segundo, Woodrow Wilson, por enfermedad. El tercero Ri­chard Nixon por su renuncia ante el escándalo de Watergate (lo reemplazó su vicepresidente Ford).

Ataques a capitolios

El peligro de más ataques a capitolios, como el ocu­rrido hace unos días en la capital de EU, en distintas ciudades de dicho país está llevando a ver imágenes inauditas: miembros de la guardia nacional acos­tados sobre el suelo en los pasillos del Capitolio en Washington, D.C. Como si el país estuviera en gue­rra... Da grima. Da pena. Provoca inquietud.

Libro de Obama y la actualidad de EU

¿No has leído el libro “Una tierra prometida” del ex presidente Barack Obama? Ayuda a entender la si­tuación que atraviesa hoy día Estados Unidos. Es que ya entonces Donald Trump ‘enchinchaba’ a sus seguidores contra los demócratas. Mañana el presi­dente Trump deja el cargo a Joe Biden, en un país donde Trump ha exacerbado el odio y la violencia de sus fanáticos contra quienes son de ideas o razas diferentes.