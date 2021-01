Como cambian los tiempos

Xiomarita Pérez

xiomaritabaila@gmail.com

Desde cuando mis hijas estaban pequeñas nos acostumbramos a estar juntas en la época navideña y siempre tuve una sola vajilla para la cena de Nochebuena, hasta que poco a poco se iba rompiendo un plato, luego otro y siempre guardaba como recuerdo un plato de cada vajilla e hice una vajilla de platos con diferentes diseños y en una Nochebuena los utilizamos y fue una noche divertida.

Hubo una época que esos platos fueron desapareciendo, pasando comidas al vecindario, se fueron “quillando” o “caquiando” y mientras esto sucedía compre una vajilla de la colección Arte de Café, dedicada en ese año al artista puertoplateño Jorge Severino, la cual la usamos varios en la Navidad subsiguientes mientras nos acompañaban en el nido materno dos de mis hijas que ya formaban familia.

Llego un momento en que sacar esos platos de las cajas para una cena con menos miembros de la familia era un caso y compre platos plásticos de color rojo. El ritual de la cena del 24 cada vez se fue reduciendo, ya que dos de mis hijas habían emigrado, pero seguí disfrutando esa misma cena con los mismos alimentos, pero con mi hija mayor y su familia.

En diciembre del pasado 2020 la pandemia nos dividió forzosamente y estuvimos más aislada que nunca: “la pequeña” en Nueva York con su esposo, “la mayor” en República Dominicana con su familia y yo en Panamá con “la del medio” y su familia. Entonces, me tocó celebrar la Navidad y no la Nochebuena, por asuntos culturales y lo disfruté muchísimo participando visualmente de la reacción de mis nietos en el seguimiento cada día a los duendes o elfos, personajes traviesos, infantil y noble, cuya función principal es asistir a Papa Noel o Santa Claus en los regalos que se darán ese año, el cual se practica a partir del primero de diciembre hasta el día de Navidad, que es cuando se abren los regalos. Hasta yo toqué regalo, me porté bien.

Esta es una experiencia para compartir, no sabemos qué nos tocará al final de este 2021, por lo que tenemos que dejar fluir.