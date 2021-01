Una paella criolla ¡de chicharrrón!

Carmenchu Brusíloff

menudocb@yahoo.com

‘Aplatanar’ una paella es lo que ha hecho la chef Laura Pou, de 100 Montaditos en Santo Domingo, cuando se propuso crear la Paella de Chicharrón. ¿Te atreves a prepararla en tu casa? La receta la tienes en Aldaba Gourmet una revista del Grupo Listín. Puedes comprarla en el Supermercado Nacional.

Recetas con toque personal

En Aldaba Gourmet verás que hay tanto recetas novedosas como tradicionales, pero con el toque personal de sus creadores/as. He aquí algunas: Ta­cos de Pescado elaborados por los chefs Oscar Orbe, mexicano, y Claudia Fabián de Orbe, dominicana. Mientras la diseñadora de interiores Mariella Stock se inclina por un Cheesecake Saludable y Helen Núñez, CEO de @privandoenchefa por Canoítas de Granola. ¡A elegir!

Café ¡con jengibre!

Me sorprendí cuando hace poco conocí el café con jengibre elaborado en Jarabacoa. Si no entendí mal, de la firma o marca Ramírez. Por cierto, seña­lan que es café dominicano de altura y 100 por cien­to arábigo. En cuanto al sabor a ‘cinnamon’, es decir, canela, lo tiene Café Monte Alto. Con los sabores ya agregados al café molido, la experiencia de tomar café se convierte en algo diferente.

Y de Jarabacoa también…

Tal vez no se proyecten con fuerza a nivel nacio­nal, pero de Jarabacoa también son las deliciosas nueces de macadamia con sal de la marca Nakaria­be. Para la gente golosa tienen además nueces de macadamia caramelo. Ambas deliciosas. Por cier­to, en la web de Rancho Baiguate están los deta­lles. Tanto del café como de las nueces me enteré por una persona amiga que vive en Jarabacoa. No sé dónde los venden.

Agenda de bolsillo

Quería una agenda de bolsillo para este año. Fui a papelerías conocidas y no tenían. Casi por inercia, cuando estaba comprando libros en Librería Cuesta se me ocurrió preguntar y ¡eureka!, ante mis narices estaban, junto a las cajas. Exhibían agendas de dife­rentes tamaños. Entre ellas, las de bolsillo.

‘Lapiceros’ baratos para celulares

Conocía los ‘stylus-pen’ (lapiceros para celulares) de un relativo alto costo. Sorpresa me llevé cuando en la Papelería CCC en Ágora Mall (un día de po­ca gente para evitar contagio del coronavirus), al preguntar me mostraron un lapicero Paper Mate. ‘Quiero para celular’ dije a la empleada. ‘’Este es pa­ra celular’ respondió. Es que en un extremo tiene la punta para usar con dispositivos digitales y en el otro es bolígrafo. Y a un costo de apenas ¡171 pesos!