Enfermedad de peyronie o induración plástica del pene

Pablo Mateo

www.drpablomateo.com

Es bueno explicar que el pene está formado por dos espacios que se denominan cuerpos cavernosos. Estos espacios, que son como dos tubos son los que se llenan de sangre en el momento de la erección, y la capa que envuelve estos espacios es en esa parte donde se forman las -calcificaciones o cicatrices, que es lo que se llama enfermedad de peyronie. Estas placas o cicatrices no permiten que el pene tenga una erección recta, sino que provoca una erección curva o doblada.

Síntomas, dentro de los síntomas está el dolor, que en muchas ocasiones produce imposibilidad de penetración, pero también muchas veces el pene se erecta por parte, o sea solo se erecta como si fuera la mitad del pene, y a esto debemos sumarle el síntoma psicológico que esto produce en el hombre, el paciente se siente muy consternado, o sea existe una alta dosis de ansiedad. El diagnóstico se realiza por la historia clínica, realizando el examen físico, o sea palpando el pene, también realizamos una ecografía lo que nos da el tamaño de la placa o la calcificación y si existe más de una causa. Según teorías, hay microtraumas que se producen al momento de tener relaciones sexuales, al momento de masturbarse, también se habla de posibles problemas inmunológicos.

El tratamiento siempre va a depender del grado de curvatura y de imposibilidad que presente el paciente, no todos los pacientes necesitan ser tratados, porque existen pacientes que esta placa o calcificación se estabiliza, esto quiere decir que está presenta pero no crece ni produce ningún síntoma de los antes mencionados. Cuando ya se decide tratar el paciente, siempre iniciamos por lo más simple, o sea con medicación, luego continuamos con inyecciones que se combinan con extensores del pene, esto extensores lo que hacen es que evitan que cuando inyectamos las placas y las debilitamos vuelvan a unirse de nuevo, en caso de que el paciente no responda, entonces ya tenemos que pensar en cirugía. Es importante siempre explicarle tanto al paciente como a la pareja lo complejo de esta cirugía porque puede acortar el pene. En este momento tenemos que saber cómo está la calidad de la erección del paciente, porque si ya se ha afectado la erección, lo más probable es que ya en este paciente tengamos que instalar un implante o una prótesis de pene. El mensaje es que la enfermedad de peyronie puede ser tratada con buenos resultados, si es bien diagnosticada.

Ante la duda visite su urólogo