Matrimonio infantil: ¡Por su erradicación en este año 2021!

Bernadette Sánchez

Especial para L2

Santo Domingo, RD

El matrimonio es un vínculo de unión que amerita del poder de decisión que solo los adultos pueden tener. Entonces, cómo es posible que una niña o adolescente sustituya las actividades habituales de su edad por las tareas propias del hogar, cumpliendo con un papel de “esposa”, que está muy lejos de ajustarse a sus posibilidades y, que puede hacerle víctima maltrato físico y psicológico. Lo cierto es que, este es un grave problema social latente en muchos países de América Latina, siendo República Dominicana el país que encabeza la lista, una franca violación a los derechos de la niñez y los adolescentes.

Son varios los factores que dan origen al matrimonio infantil, siendo la pobreza extrema uno de los principales. Unirse a un hombre mayor en ocasiones representa la única salida o alternativa para proveer a la familia bienestar económico. Así lo asegura Regina Pérez de González, psicóloga clínica infanto-juvenil. Por otro lado, muchas niñas y adolescentes son obligadas a casarse o unirse a un hombre por sus padres o tutores, robándoles de esta manera el hermoso tesoro de la niñez.

También la influencia de otras culturas ha dado origen a este tipo de unión, pues para muchos desde que la joven se desarrolla físicamente ya está “lista” para casarse o mudarse y formar su propia familia, no teniendo en cuenta que quizás su cuerpo estaba cambiando físicamente, pero su mente no tiene la madurez para asumir tal responsabilidad.

Los embarazos tempranos en plena adolescencia es otra de las razones más comunes, a la que se suma la vivencia de los malos tratos y abusos en la familia que llevan a una niña o un niño a salirse de su casa en respuesta a ofertas que les hace el hombre mayor, con promesas de mejorar su calidad de vida, dice Pérez de González.

Las leyes de protección al menor, desde hace algunos años es muy clara respecto a que si una persona le lleva más de cinco años a un menor de edad en una supuesta relación ya esto es considerado abuso y es penable. Se han visto casos en que el hombre es 20 años mayor.

González asegura que la vulnerabilidad en la que se encuentra una niña a la hora de convivir maritalmente con un hombre mayor las expone a muchas situaciones de peligro: abusos de todo tipo, emocional, físico, sexual y económico; embarazos para los que su cuerpo aún no está preparado; asumir responsabilidades de adultos, para las que tampoco es lo suficiente madura, entre otras cosas.

Lo cierto es que el matrimonio infantil y la unión libre corta de raíz el curso del desarrollo de maduración natural que debe tener una niña o adolescente antes de asumir una responsabilidad de formar una familia. Abandonan sus estudios, lo que las hace más vulnerable y una presa fácil ya que no cuentan con la preparación adecuada para ser autosuficientes y dependen económicamente y emocionalmente del hombre, que en la mayoría de los casos es su verdugo.

La erradicación

Regina Pérez de González entiende que para erradicar el matrimonio infantil es necesario que el Estado dominicano invierta recursos en educar a las familias, así como en el cuidado y responsabilidad de los padres hacia sus hijos, en el fomento de la educación en valores de las familias dominicanas, en oportunidades de desarrollo y crecimiento para todos los jóvenes dominicanos en todas las áreas necesarias, la incursión en deportes, en el desarrollo de sus habilidades tanto mentales como físicas. “Un primer paso necesario es que nuestras leyes dejen de permitir esta situación; sin embargo, será muy difícil detener la práctica si no se desarrolla un sistema de protección al menor eficiente y que dé seguimiento a esto, ya que no hay manera de verificar que las niñas no continúen yéndose a vivir con alguien mayor y que lo sigan viendo como algo normal”, dice la psicoterapeuta. Este sería un buen avance para este año.

¿Qué hace Unicef?

Unicef enfoca sus esfuerzos en trabajar para las comunidades, aumentando la edad del matrimonio infantil y abordar la discriminación de género mediante la sensibilización y ayuda a los gobiernos en el fortalecimiento la legislación nacional, las políticas y los servicios. Según ENHOGAR-MICS 2014, el 36% de las mujeres jóvenes (20 y 24 años) se casó o unió antes de los 18 años y el 12% lo hizo antes de cumplir los 15 años. Ambas cifras están entre las más elevadas de América Latina y el Caribe.