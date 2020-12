Funjop: Un compromiso con el porvenir de la juventud

Orlando Jerez

Especial para L2

Santo Domingo, RD

La labor social y el altruismo son los motores que mueven a Jaime Rincón, quien desde muy temprana edad ha estado involucrado en temas ligados al liderazgo y la filantropía, en pro del desarrollo y el bien común de su comunidad La Joya de San Antonio de Guerra, un municipio de la República Dominicana, que está situado en la provincia de Santo Domingo.

A Rincón el dolor ajeno y las necesidades de los demás no le son indiferentes y cuenta cómo se involucró en la creación de la Fundación Jóvenes del Porvenir (Funjop), institución sin fines lucrativos que dirige desde el 23 de diciembre del 2009.

“Desde muy pequeño he estado ligado a los temas de liderazgo y labores comunitarias. Pero la Fundación surgió a raíz de un trabajo final de la asignatura Seminario de Liderazgo y Modernización de la carrera de Administración de Empresas en Unibe, el cual consistió en visitar una comunidad remota, hacer un levantamiento, identificar cuáles era sus necesidades y luego con toda esa información nosotros crear un proyecto social. Y fue a través de esta experiencia que se despertó en mi el interés de hacer obras sociales que generen cambios”, expresó Rincón.

Apunta que una semana después del terremoto de Haití del 2010 solicitó aportes a las personas y se fue con un grupo de amigos con un furgón repleto de ayudas sociales para los haitianos, siendo esta la primera actividad que realizó a través de la Funjop.

Trabajo social

Actualmente la fundación está integrada por el doctor Jonathan Castro, quien es el jefe de los operativos médicos; Miguel Rodríguez, jefe de los operativos odontológicos, y su esposa Soraily Mata, encargada de la Escuela de Música.

Además cuentan con un total de 45 voluntarios, entre organizaciones médicas y odontológicas. Con la finalidad de brindar un servicio permanente con el consultorio y Escuela de Música.

“Esta no es una Fundación de carpeta sino que tenemos un trabajo palpable de 11 años de satisfacción y regocijo por lo que hemos logrado. Hemos brindado un servicio permanente con el consultorio y Escuela de Música. Han sido años de mucho aprendizaje y de muchas conquistas. Por lo que exhorto a todos jóvenes los de cada municipio del país en pensar en dejar un legado e involucrarse instituciones de labor social, para que trabajemos en pro de las comunidades más vulnerables”, expuso Rincón.

Dentro de la agenda de trabajo, la Funjop desarrolla proyectos e iniciativa a favor del medioambiente, con charlas en universidad y escuelas, además de jornadas de reforestación a nivel nacional sembrando más de 250,000 árboles en estos 11 años. Además de entrega de útiles escolares y juguetes, en las temporadas escolar y navideña, respectivamente.

Cabe resaltar que todos estos proyectos son sustentados con actividades de recaudación de fondos que realiza la misma fundación. “No tenemos ayudas fijas por el momento. Sí estuvimos dos veces en el Prepuesto de la Nación, a través del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo, pero solo por dos años, pero luego no seguimos participando porque no queremos que se nos vincule en cosas políticas”, acotó Rincón.

Reconocimientos

Gracias a sus labores solidarias, Rincón ha sido reconocido por la Cámara de Diputados de la República Dominicana como “Joven Emprendedor” y ha sido nominado en múltiples ocasiones al premio “Hombre del Año” del Grupo Diario Libre, siendo uno de los cinco finalistas en el 2014.

“Mi deseo que es todos los jóvenes dejen un legado y que emulen proyectos como este en todos los municipios del país. Quiero que me recuerden, no como un profesional o persona que logró acumular cosas, sino que me recuerden como una persona que aportó a su comunidad con ideas y soluciones a través de la Fundación Jóvenes del Porvenir”.

CLAVES

Alianzas.

La Funjop tiene alianzas estratégicas con otras instituciones como el Consejo de Desarrollo Económico de Santo Domingo (Codes), institución sin fines de lucro que la representa en el Consejo Económico Social de Republica Dominicana (CES).