Cómo identificar las ideas que nos impiden crecer

Lily Montaño Grullón

Especial para L2

Santo Domingo, RD

Como seres humanos parte de lo propio en la vida es el establecimiento de creencias. Cuando estas creencias que se toman como verdades limitan, no permiten un sano crecimiento del ser se convierten en limitantes. Sobre esto habla Gloria Mercedes López, consteladora familiar, estructural y organizacional, practicante del Programa de Liberación de la Memoria Celular (CMR).

¿Cómo se forma una creencia limitante?

Se da en nuestra niñez y cuando somos niños nos creemos todo, lo que los adultos nos dicen porque no tenemos ese filtro de decir “elijo creer esto o no creerlo”, sencillamente creemos en la realidad, en los adultos que están con nosotros y les creemos completamente, especialmente a quienes nos cuidan, a papá y a mamá, entonces una creencia limitante se crea ahí precisamente en esos años de niñez donde absorbemos todo lo que nos dicen, todo lo que sentimos, lo que escuchamos, lo que vemos, nos nutre en las creencias y hay creencias limitantes. Realmente ¿cómo se crean esas creencias? En la vivencia, en la experiencia.

¿Por qué tienen tanto poder las creencias limitantes?

Porque las creencias son verdades que se instalan, no son verdades, pero creemos que son verdades y quedan instaladas en nuestro inconsciente, nosotros vivimos de creencias instaladas en nuestro inconsciente, tienen tanto poder porque están en el inconsciente, ocultas incluso porque la aprendimos y ni siquiera sabemos que lo que aprendimos estaba errado, sencillamente lo aprendimos y en eso creemos, porque otro lo dijo.

¿Cómo darnos cuenta cuando una creencia es limitante?

Por la incomodidad en la vida, las sensaciones del cuerpo, lo que no es cómodo está ligado a algo y normalmente está ligado a una creencia y es por la emoción que produce, cuando mi vida no está funcionando, cuando yo me estoy sintiendo incómoda, cuando hay algo que no cambia, ahí ya yo entro a observar qué es lo que me pasa y empiezo a buscar el origen de ese malestar que estoy sintiendo, entonces ¿cómo sabemos qué es una creencia limitante? Porque por ejemplo si yo digo soy tímida, siento mi cuerpo, ¿cómo es sentir que yo soy tímida?, ¿qué siento en mi cuerpo?, ¿Me debilito?, ¿siento miedo?, ¿en dónde pasa eso en mi cuerpo?, ¿mi garganta se bloquea?, ¿qué siento?, ¿el corazón se agita?, ¿el estómago se aprieta?, ¿qué más emociones surgen cuando yo me digo eso? Por eso es limitante, porque lo que hace es llevarme a la contracción no a la expansión, entonces no es de bienestar.

¿Cómo influye el lenguaje que empleamos en desarrollar estas creencias?

El lenguaje, la palabra tiene mucho poder, cuando nosotros repetimos en la palabra, en el lenguaje, por ejemplo, “soy torpe” es que “como yo soy tan tímida”, “es que yo no tengo disciplina” “es que yo no soy buena hablando en público” ahí estoy nutriendo aún más la creencia, ahí la estoy reafirmando con el lenguaje, sí, porque además de que la pensamos, la sentimos y la pronunciamos, o sea ahí sí la fortalecemos muchísimo más.

¿Cómo se transforma la creencia?

Lo primero es darnos cuenta y abrirnos a que existen creencias que limitan mi vida, ahí existe como un clic, después descubres la creencia, ahora ¿cómo se descubre la creencia? Hay un trabajo que se hace con una herramienta que se llama Redes Neuronales y es una muy buena manera de encontrar, porque se hace a través del beneficio de lo que se siente con eso que se cree.

¿Cómo se desactiva? Entrando por redes neuronales y desarmándola y dándonos cuenta que eso es mentira, entonces empezamos a desactivar esa creencia desde memoria celular lo hacemos creando la frase y trabajando esa frase, desactivándola de cuatro maneras, que es una manera visual, una auditiva, una kinestésica y otra emocional y ya el hecho de que nosotros ya le estamos diciendo a nuestro cerebro, “esto no es verdad ya no necesito creer tal cosa”, “ya no necesito creer”, porque ya sé que eso no es cierto, hago la desinstalación de esa creencia y luego me abro a instalar algo que si es verdad para mí.

¿Qué sugiere para ir desmontando creencias limitantes para asumir el próximo año?

Este año nos dio el gran regalo de aquietarnos de alguna manera, el solo hecho de no salir de casa igual que antes, aquietó algo en nosotros y en ese aquietarnos nos ha dado la posibilidad de autoobservarnos, de sentirnos más, sí con todo y que estamos viviendo un virus, con todo y lo que tenemos la responsabilidad de cuidarnos, pero hasta donde permitimos que esa creencia se instale en nosotros como mucha gente está también en pánico, en ataques de pánico, completamente cerrada a la vida, se les acabó la vida por cuenta de este contagio, ¿qué creencia limitante he creado yo?, ¿hasta dónde permito que esa creencia no me deje salir siquiera a tomar aire y caminar en un parque? ¿Eso es verdad realmente? Entonces es tener esa medida en nosotros ¿hasta dónde lo que nos estamos creyendo es cierto? ¿Hasta dónde eso es tan limitante? ¿Hasta dónde me está limitando? ¿y qué tanto me debo creer? El miedo en este proceso que hemos vivido con este Covid ha sido eso, el miedo, el miedo, estás en miedo constante, eso se ha ido dilatando ya porque el tiempo pasa nos vamos volviendo más hábiles en el manejo, entonces estar pendientes a eso que nos limita.

Si por ejemplo si tengo la creencia “yo soy torpe” ¿a qué emoción me lleva la torpeza? “soy torpe” me lleva a ser insegura y el ser insegura ¿qué hace conmigo?, que yo digo “yo soy insegura, pero que no se me note”, entonces yo creo una imagen de total seguridad y resulta que ahí nosotros no aceptamos la inseguridad que tenemos adentro, nos queda más difícil a veces encontrar las creencias limitantes, porque creamos una imagen de total seguridad para que no se nos note la inseguridad que viene de que somos torpes, es quitar la máscara, es entrar a ese mundo interno a liberar todo eso que esté ahí contraído.