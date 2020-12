No más de 10

Marta Quéliz

La pandemia no solo ha cargado con miles de vidas, con la salud física y mental de mucha gente y con el bienestar económico de muchas sociedades. El Covid-19 también ha marcado terreno en las tradiciones que siguen familias como la mía. Este 24 de diciembre, se ha dispuesto que por culpa de este ‘odioso’ virus las reuniones no pueden pasar de 10 personas. Es decir, que hay 14 hermanos que no podrán juntarse en Nochebuena como todos los años, porque a él le ha dado la gana de romper también con esta costumbre que tiende a reunir a cerca de 100 integrantes de una sola familia.

No se saldrá con las suyas

Somos una familia larga y quienes nos conocen saben que nos encanta estar juntos. Somos gente de mucha fe, y entendemos el propósito del Señor aun en los momentos más difíciles. Pero como humanos al fin, sabemos que romper con esta tradición es un duro golpe para nosotros. Por eso, no dejaremos que el Covid se salga con las suyas. Celebraremos nuestra Nochebuena en una ciudad fabulosa donde no hay virus que dañe la fiesta.

¡A gozar de lo lindo!

Con tiempo estamos alistando nuestro equipaje, para que padres, tíos, sobrinos, nietos y parejas hagamos un viaje de ensueño. Cada quien tiene su tarea asignada para montar una cena con los mejores y más sabrosos ingredientes: amor, unión, solidaridad y respeto. Los encargados de la bebida ya están prestos para preparar un coctel que nos proporcione paz y mucha salud. Que nos embriague de bienestar y nos permita gozar de lo lindo y hermoso que es compartir en familia y mejor, disfrutando de una ciudad fabulosa, aunque sea en la distancia.

Que no mermen las muestras de afecto

Estamos emocionados porque ya averiguamos que en ese lugar el único virus que hay es el de fe, y su contagio es tal que, nadie se resiste a creer en que vendrán tiempos mejores, en que esta prueba nos fortalece, nos hace más valientes y nos prepara para que esas muestras de afecto que nos damos sean selladas por el gran poder del Señor. Así que, los Quéliz cenaremos en este paraíso que nos devolverá más confiados a una realidad en la que abunden los buenos deseos, el cariño sincero y la unión familiar entre los mucho más de 10 que somos. ¡Feliz Navidad!