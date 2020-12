En Navidad: ¡Haz que brille la luna en tu casa!

Marta Quéliz

Santo Domingo, RD

Crystal Luna no se ha dormido en sus laureles. Al contrario. Les ha sacado provecho para decorar la mesa de Navidad con el esplendor que impone la época. Entiende que la pandemia no es un obstáculo y la virtualidad no tiene porqué dañar la fiesta.

Ella pone ‘La Luna en tu Casa’ para hacer brillar las fechas que alumbran la alegría de los dominicanos, no importa que estén aquí o en cualquier rincón del mundo. “Toda mi vida he sido amante de la Navidad y lo que ella representa para nuestra vida y nuestros hogares. Esto me ha llevado a identificar la necesidad de muchas personas que, aunque tienen el deseo de montar una hermosa mesa, tal vez no cuentan el presupuesto o con la creatividad para hacerlo. Nosotros lo hacemos por ellas”.

Desde su óptica, poner su mesa linda y agradar a los seres queridos durante esta celebración, puede que no tenga ciencia para algunos. Sin embargo, cuando en esa mesa es posible “poner la Luna” en la casa, hay que tener al menos imaginación para, desde lo que se tiene en el hogar, lograr un montaje que haga la diferencia.

“Fue por eso que nació este proyecto. Tenía muchos años por sacarlo a la luz, pero como el tiempo de Dios es perfecto, quiso que fuera ahora.

Así nos ha demostrado que hay oportunidades en la crisis, y que reinventarnos es una buena forma de perseguir el éxito. Hoy ‘La Luna en tu Casa’ pasó de estar en mi cabeza y en mi corazón a ser una realidad con la que puedo hacer posible que la gente disfrute de una hermosa mesa en estos momentos en que la virtualidad, se impone”.

Es así como lo explica Crystal, quien atribuye a su madre Zoila Luna y a su tía Rocío su pasión por el buen gusto. De dónde sacó el deseo de ayudar a los demás, no lo dijo, pero lo cierto es que hoy, con su propuesta quiere brindar a quienes lo deseen, la oportunidad de llevar a sus hogares la experiencia adquirida desde que emprendió en el mundo de los eventos. “De manera sencilla, pero bonita, quiero que logremos montar la Navidad de la familia dominicana como se lo merecen con objetos que tienen en casa y con el deseo de no dejar pasar por alto, esta hermosa época”.

SEPA MÁS

Alumbrando otras épocas

Crystal, licenciada en Comunicación Publicitaria con maestría en Comunicación Corporativa y experiencia en el área de las Relaciones Públicas, dice que su proyecto también busca llevar luz, romanticismo, energía y vistosidad a fechas como San Valentín, el día de las Madres, de los Padres, de Acción de Gracias y otros.