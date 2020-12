Por fin llegó diciembre

María Cristina de Carías

Santo Domingo, RD

Emma adora esta temporada, yo creo que, en ese sentido, como Peter Pan, ha continuado siendo una muchachita llena de ilusiones.

Su personalidad brilla con nunca, su entusiasmo y buen humor se apoderan de la casa y es imposible no contagiarse. Mi abnegada cocinera sabe que el trabajo se redobla en estos días, pero se sumerge gustosa en el trafago navideño. En mi hogar, el arbolito y demás adornos navideños se instalan el primero de diciembre, pese a la propaganda comercial que, desde octubre, vende afanosa la Navidad. Emma amaneció temprano ese día y, afanosa, empezó a sacar del clóset todos los bártulos que trasformarían nuestro ámbito en un festival navideño. Después del opíparo desayuno que siempre me prepara, después del cafecito, empezamos la tarea, afanamos todo el día, preparando el fragante pino, colocando las lucecitas y los adornos. Aunque ya no armamos un nacimiento con pastorcitos, gallinas, patos, ovejitas, casitas, laguitos y caminitos de arena. Todo cubierto de guajaca, el pesebre coronándolo, con la Virgen, san José y el Niño Jesús, acompañados por el asno y el buey; debido a que los nietos crecieron y ya no les llama la atención esta empresa que tanto les gustaba de pequeños, tengo unas figuritas de cristal que colocadas en las mesas y rodeadas de luces y guajaca, cumplen perfectamente la misión de recordarnos el sagrado acontecimiento.

En los días que seguirán, mi morena cocinera confeccionará los pudines navideños con que obsequio a mis más queridas amistades. Pero este preparativo y su misteriosa receta que hace las delicias de todos, ¡se merece otro artículo!