Joven con tumor en el cerebro necesita ayuda

Grissel Lora

Especial para L2

Santo Domingo, RD

Él está en su mejor momento. Apenas tiene 30 años, pero un tumor en su cerebro pone en riesgo todos los planes de superación que tiene. Su nombre es Roberto Jesús de Dios Rodríguez, quien necesita con carácter de urgencia una operación que le devuelva su salud.

Fue luego de practicarle una angiotomografia de cráneo, que le diagnosticaron un tumor hipofisioario. Éltal vez no sepa de qué se trata, pero en términos llano sabe que es algo de peligro y, que no dispone de los recursos necesarios para ser sometido a la cirugía que necesita.

De Dios Rodríguez explicó que de conseguir el dinero, suma total que aún no sabe, tendrá que viajar al extranjero, porque en el país los hospitales públicos no cuentan con los aparatos para la intervención y, que centro de salud local que tiene este equipo está dañado. “Por eso es que acudo a la gente para que no me dejen morir. Soy padre de dos pequeños que cuentan conmigo y a los que quiero ver crecer y educar. Sé que, si Dios y ustedes me ofrecen su ayuda, podré lograr este sueño y seguir superándome”.

La cirugía

La operación de Dios Rodríguez será practicada en Cuba y, allí los especialistas ya han evaluado su caso y explicaron que puede ser operado favorablemente si se somete a la cirugía lo más pronto posible, ya que el tumor está obstruyendo con efecto de masa quiasma óptico y englobando estructuras vasculares adyacentes a considerar macroadenoma hipofisioario.

El joven Roberto Jesús de Dios Rodríguez, es soldador de oficio, vive en Bonao, es el sostén de su familia y solo espera que manos caritativas puedan devolverle la salud.