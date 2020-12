Los payasos también deben educar

Xiomarita Pérez

xiomaritabaila@gmail.com

Siempre comparto videos educativos y si su contenido también es humorístico mucho mejor. Se está dando el caso de que vemos videos tan chistosos que no nos detenemos a pensar el daño que pueda ocasionar a los seguidores.

Hace varios días compartí un video de una profesora preguntándole a un alumno: ¿de dónde viene el huevo? Y él contestó: Del colmado. Me imagino que esa profesora nunca le ha hablado del proceso de reproducción de las aves, pero lo encontré jocoso, aunque me preocupa, porque si ese video sigue corriendo los vecinos y compañeros de escuela se burlarán de él.

Luego me enviaron un video en donde un payaso está haciendo una dinámica con los niños en una fiestecita y estos dicen la última sílaba de las palabras pronunciadas por el protagonista, es algo así:

Cabe…ZA, ore…JA, cabe…LLO, y otras partes de la cabeza y la ultima es cu…y los niños, por supuesto agregan …LO. Y el payaso les reclama a los niños expresándoles que lo correcto era …ELLO. O sea que para el payaso la palabra a la que se estaba refiriendo era “cuello”.

No soporto esa gracia “mojosa” de muchos payasos que lo que hacen es embrutecer a los muchachos. Además de burlarse y a sabiendas que esos infantes necesariamente no tienen que aprender a dividir en silabas para contestar, solo tienen que seguir la dinámica, es vergonzoso, me da pena, asco, que en mi país no existan reglas para los que tratan de divertir con morbo, ya que ni siquiera son capaces de hacer una producción.

Los padres son peores que los contratan, no están presentes en los “shows” que hacen, porque están en bebentina y estos personajes, aparte de grabar las dinámicas y subirlas a las redes, como si fuera una hazaña para ganar más dinero, gozan más que los mismos muchachos.

¿Es que no existe una asociación de estos personajes que vele por la salud mental de estos infantes?