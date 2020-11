Emma y la tempestad

María Cristina de Carías

Santo Domingo, RD

La lluvia no cesa, tenemos la fortuna de que solo hemos sufrido de copiosos aguaceros debido a vaguadas y tormentas. También del campo nuboso que rodea a los ciclones. No hemos tenido la desgracia de enfrentar uno de esos colosos, como los que acaban de azotar a Nicaragua, Honduras y la isla colombiana de Providencia. Esta última, fue arrasada en su totalidad, todas las edificaciones fueron destruidas.

Ante el diluvio que anegó la capital y nos obligó a refugiarnos en sitio seguro, Emma se dedicó a rezarle al Altísimo, está muy impresionada por lo que sufren países amigos, además de sus rezos, está recogiendo ropa y alimentos para ayudar a los damnificados en un barrio en donde tiene amistades. Como su corazón no resiste el sufrimiento de sus semejantes, se pone manos a la obra sin dudarlo un instante.

La estoy ayudando en su cruzada y hemos logrado conseguir una sustanciosa cantidad de ropa y comida no perecedera; además, ya negoció con uno de mis hijos para que la traslade en una guagua que posee junto a todos los petates. Siempre me ha llamado la atención la forma como mi querida factótum consigue lo que se propone en las más diversas circunstancias, sea una postura política que la indigna o una reunión con su amigo el astrólogo. Pero si se trata de ayudar al prójimo, nadie la iguala, ella es una fuerza de la naturaleza. No debería estar lanzándole piropos porque corro el riesgo de que alguna institución de caridad resuelva enrolarla y yo me quede solita y mi casa desolada, pero se merece toda clase de piropos, ¡de eso no hay dudas!