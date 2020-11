Cáncer de próstata: Frecuente en la salud masculina

Bernacetts Sánchez

Especial para L2

Santo Domingo, RD

El cáncer de próstata es más frecuen­te en enve­jecientes. El 80% de los casos prostáti­cos se diagnostican entre los 59 – 69 años de edad, siendo este más frecuente y más agresivo en la raza ne­gra. Así lo asegura el doc­tor Bolívar Rodríguez, je­fe del Servicio de Urología del Instituto de Oncología ‘Dr. Heriberto Pieter’. El es­pecialista cita además otros factores de riesgo como co­mo son: antecedentes fami­liares (historia de cáncer en la familia) y genético (don­de se encuentra el gen here­ditario). Estos son factores no modificables porque no se puede cambiar esta rea­lidad.

No obstante, hay que destacar que existen otros factores considerados mo­dificables y son los que tie­nen que ver con el estilo de vida y las actividades coti­dianas como son los traba­jos que se desarrollan en talleres de pintura y sol­dadura, donde se encuen­tran materiales pesados co­mo el cadmio, que incide en la aparición de esta en­fermedad. Esto tiene que ver con el factor medioam­biental por el gran cúmulo de contaminación. “El volu­men de pacientes que acu­den al Oncológico procede de Haina y San Cristóbal, donde existen varios talle­res y donde habita una gran cantidad de persona de raza negra”, dice el especialista.

Síntomas

Son similares a los de los tu­mores benignos, como son síntomas obstructivos del tracto urinario inferior. En­tre estos se encuentran: di­ficultad para comenzar a orinar, flujo de orina débil o ininterrumpido, micción frecuente, dificultad para vaciar la vejiga, dolor o ar­dor al orinar, sangre en la orina o semen, dolor persis­tente en la espalda, las ca­deras o las pelvis. “Cuando un paciente con más de 40 años de edad presenta sín­tomas de artritis, dolor en la columna y espalda, es reco­mendable que se realice un chequeo de la próstata”, di­ce el especialista. Es oportu­no destacar que estos sínto­mas también pueden estar asociados a otras enferme­dades que no son cáncer de próstata.

Evaluación

La evaluación prostática consiste en el PSA (análisis de sangre) y el tacto rectal (examen físico). No obstan­te, los valores pueden refle­jarse como normales y es­to no significa que no haya un cáncer de próstata, por lo cual ante una sospecha se realizan estudios de imá­genes y resonancia magné­tica.

