Para entrar a España: PCR negativo

Carmenchu Brusíloff

Aunque tengas nacionalidad española, a partir del 23 de este mes si vas a entrar a España desde un país declarado de riesgo, debes llevar contigo el resulta­do de un test PCR realizado un máximo de 72 horas antes de llegar. No tener dicho test puede acarrear hasta 6,000 euros de multa. Además debes cumplimentar el Formulario de Control Sanitario que consigues en la web www.spth.gob.es. Documéntate con tiempo con la agencia de viajes, la aerolínea del vuelo o el consulado de España, ya que las medidas pueden variar. Vale aclarar que si solo vas en tránsito la medida no te aplica.

El muro almenado de la Catedral

Por un lapsus o un desliz, llámese como se llame, en mi artículo de Viajes titulado “Catederal Primada. Lu­gar de entremés satírico” publicado el miércoles pa­sado en esta sección La Vida, escribí “rodeado de un muro de piedra”. Debía decir “un muro almenado”. El error apareció en la edición impresa del Listín, pero me di cuenta y a Dios gracias en la edición digital pu­dieron corregirlo. Valga la aclaración.

Portafolio de productos financieros

Según nota que recibo, el Banco Caribe ha presentado un portafolio de soluciones comerciales bajo el nom­bre de “Vamos”. Parece interesante, aunque no lo he visto, ya que de acuerdo a la información comprende temas de cuentas corrientes y de ahorros corporativas en pesos y dólares, préstamos para la construcción, vehículos comerciales y para más de una decena de productos y servicios con competitivas para las nece­sidades de pequeñas y medianas empresas.

“Féminas en tiempo de melancolía”

Sobre este tema tan emotivo gira la exposición de la artista Laura Franco en Galería ASR Contemporáneo de Arte San Ramón. Puedes visitarla hasta el 30 de noviembre, desde las 9:00 de la mañana. Laura Fran­co es diseñadora y artista visual dominicana. Arte San Ramón está en la avenida Abraham Lincoln.904 En­sanche Piantini.

Libros del padre Gregorio Mateu

¿Buscas un libro del padre Gregorio Mateu? Según el padre me informa, en Amazon venden varios: Apren­der, recordar y vivir; De paseo con las palabras; Las palabras, semillas de sabiduría; Adolescentes en ca­mino hacia la felicidad; Amaneceres de una felicidad posible y Ser felices con la palabra.

Bizcocho de Milky Way

Probé un bizcocho de Milky Way que me supo a glo­ria. Me dijeron que era de la pastelería Fifi ubicada en la Plaza Galería Floral, en el ensanche Los Prados, Santo Domingo. No la conocía.