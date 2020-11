Diccionario poético de Víctor Villegas

Carmenchu Brusíloff

¿Amas la poesía? En caso afirmativo te gus­tará saber que ahora puedes disfrutar en PDF de 582 metáforas de la obra creativa de Víctor Villegas. Se trata del “Dicciona­rio poético de Villegas” preparado por la escritora Ylonka Nacidit-Perdomo. Esta versión en PDF la consigues en el portal digital Acento.com.do. Incluye 12 imágenes realizadas por Nadal Jonas. (Vi­llegas es un poeta de la Generación del 48, que inte­ractuó con Independientes del 40, Poesía Sorprendi­da, Poesía de Postguerra, Joven Poesía y Generación del 80, a la cual dio su mayor impulso).

Un libro sobre el sector asegurador

“Conceptos sobre Seguros y Fianzas. Base para su estudio” es el título del libro escrito por el doctor Fernando A. Ballista Díaz en ocasión del 56 aniver­sario de la fundación de Seguros Universal, auspi­ciadora de dicha obra. Amén de dar entrada a la historia del seguro de las épocas antiguas y moder­nas, contiene “toda la experiencia práctica y la legis­lación del mercado dominicano”. Asimismo cuen­ta con citas de autores internacionales de prestigio mundial en cada uno de los temas.

“Sana convivencia en la covidianidad”

Noviembre es el mes de la familia. Y Gestión Inte­gral de Salud y Educación de la Familia lo celebra con su conferencia anual que esta vez trata sobre la “Sana convivencia en la covidianidad”. La activi­dad, a celebrarse el jueves 19 a las 7:00 de la noche, será a través de Zoom. Las charlistas son las psicó­logas clínicas Yosarah Olivo y Sandra Fernandez y la psiquiatra Emma Guzmán. ¿Quieres inscribirte? Llama al 809-412-7766.

El recuerdo del “ugly American”

Años atrás, cuando veía The Apprentice, me asom­braba la furia y el gozo de Donald Trump al decir “You’re fired!” (Estás despedido/a). Era un exce­lente programa sobre mercadeo. Pero verle ahora, siendo Presidente de Estados Unidos, reaccionar con rabia a la victoria de Joe Biden lo que me provo­ca es pena por su país. La dignidad del cargo ame­rita el respeto hacia sus contendientes. Si a Estados Unidos se la tiene como ejemplo de democracia, el Presidente debe ser el primero en dar ejemplo. Do­nald Trump me hace recordar al “ugly American”.

Una novela sobre Sánchez

La historia de Francisco del Rosario Sánchez conta­da en forma amena, pero con las libertades que per­mite una novela, es el libro “Sánchez”, escrito por Luis Javier. Una obra donde la gente joven puede distraerse y a la vez conocer aconteceres históricos.