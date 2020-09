La familia: Red de apoyo en clases virtuales

Redacción L2

Santo Domingo, RD

Como familia, como padres, o como tuto­res hay que enfrentar un nuevo reto que asusta, cau­sa ansiedad y hasta preocu­pa. Se trata de las clases vir­tuales; esta realidad que ha venido a cambiar todo lo que antes se consideraba normal y que causa incerti­dumbre porque no se sabe hasta cuándo será.

Melissa Lara Martínez, neuropsicóloga del Centro Vida y Familia explica que hay que recordar que los ni­ños son los principales afec­tados en esta situación, ya que según la edad, algunos no comprenden bien lo que está pasando, no entienden el origen de este virus, no saben cuándo pasará y todo esto les puede causar mu­cha ansiedad, tristeza, eno­jo, culpa... Ellos extrañan su antigua vida, a sus familia­res, sus amigos, su colegio”.

La profesional afirma que todo esto debe llevar a comprender que es impor­tante que la familia sea una red de apoyo para los niños. “Deben brindar seguridad, y ser quienes les expliquen sobre todo lo que está pa­sando. Recuerden una frase que dice: ‘Niños ven, niños hacen, si tú lees, ellos leen, si tu comes saludable, ellos también’…, pero así mismo, si tú estás calmado en este proceso, ellos también lo es­tarán”, considera.

Cosas que nos pueden ayudar con las clases virtuales

La terapeuta menciona en ese sentido:

-Tener una rutina lo más parecida posible a la que te­nían antes de la pandemia.

-Asegúrese de que, aun­ que estén en casa, los ni­ños se bañen, se desayunen bien, etcétera. El cerebro necesita un tiempo para despertar.

-Regular los horarios de dormirse y levantarse.

-Tener un espacio de tra­bajo específico. Con todos sus materiales alrededor, buena iluminación, sin dis­tractores, silla cómoda, etc.

-Manejar el tiempo con horarios o calendarios vi­suales. Ya que esto ayuda a que todos estén más orga­nizados y a reducir la ansie­dad de los niños.

-Delegar, dar participa­ción y responsabilidades a los niños.

-Usar recordatorios o alarmas en los celulares y agendas. No dejar todo a la memoria.

-Fomentar el respeto ha­cia los maestros, aunque es­tos no estén de manera pre­sencial.

-Respetar el horario de cla­ses y procurar que no estén haciendo actividades placen­teras antes de éstas.