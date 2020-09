Masajes: Su demanda hasta para reducir medidas

Bernadette Sánchez

Especial para L2

Santo Domingo, RD

L as personas que llevan un ritmo de vida acelerado pueden experimentar altos niveles de estrés, ansiedad y agotamiento físico, y más aún en este momento de pandemia, en el que se agudizan mucho más estos eventos que alteran la salud. Esto ha generado una gran demanda en los servicios de masajes que ofrecen diversos centros y personas particulares calificadas por ser una solución altamente efectiva para lograr el bienestar. Pero también, hay que decir que este oficio se ha convertido en un negocio rentable para quienes hacen de él su ‘modus vivendi’.

Una persona que ahora mismo vive de este servicio, es Margarita Almánzar. Antes lo hacía de manera irregular atendiendo dos o tres clientes por día. “Era como un pasatiempo para mí, pero después que vino ese Covid y que fueron flexibilizando las medidas, comenzó la gente a llamarme y a preguntarme si estaba dando masajes y, como estoy suspendida en mi trabajo, decidí dedicarme de lleno a esto. Hoy en día, atiendo hasta 10 y 13 personas por día. Hombres y mujeres”, relata.

Una de sus clientes es Sophia Dipré. Ella está yendo todos los viernes a darse su masaje: “Porque de verdad, no se me quita un estrés, una incomodidad por esta situación que estamos viviendo. Y he encontrado en este recursouna escape”, dice luego de considerar que sería importante que las autpridades de Salud Pública busque una forma de proporcionarle terapia a base de masaje a la gente “porque por el palo que vamos…”.

También para reducir peso

El Patronato Nacional de Ciego a través de su escuela de masajes, también está dando el servicio. Desde hace tiemppo muchos dominicanos se han dejado relajar por los masajes que aplican las sabias manos de expertos no videntes. Esta práctica, no solo es propia de República Dominicana. Países como Corea del Sur, la implementan en la búsqueda del bienestar de quienes recurren a este recurso.

Carina Martínez, gerente de operaciones y personal de VIP Laser Clinic también testifica que en la actualidad se han incrementado las solicitudes de los servicios de masajes en un 40%, especialmente los de tipos reductores, ya que muchas personas han tenido un aumento significativo de peso. Por otro lado, hace referencia al masaje relajante, una terapia manual destinada a mejorar el bienestar de la persona. Su máximo objetivo es aumentar la producción de endorfinas del cuerpo. “Los masajes nos ayudan a relajar el cuerpo y la mente, promoviendo la respiración profunda y eliminando el sentimiento de ansiedad. Reduce y elimina dolores musculares, como nudos, tirones o contracturas, fortalece la circulación sanguínea, aumentando así el aporte de oxígeno en los órganos y tejidos. Además, mejora el sistema nervioso”, asegura.

La profesional recomienda realizarse una vez al mes un masaje relajante para reducir el estrés.Las sesiones de masajes por lo general deben realizarse entre 30 a 45 minutos, a cargo de un personal formado en el área, ya que un buen masajista conoce bien las técnicas. “Es imprescindible tener un amplio conocimiento del cuerpo humano y de sus componentes”, dice.

BENEFICIOS

Masajes corporales

- Relajan los músculos. Muchas veces el estrés y la mala postura provocan dolores musculares

- Alivian el dolor

- Mejoran el aspecto de la piel

- Reducen el estrés

- Ayudan a combatir la depresión

- Mejora el sistema linfático

- Favorece la circulación