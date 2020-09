Si permanecemos con Dios, el éxito está asegurado

Santo Domingo, RD

Separados de mí nada po­déis hacer. Juan 15: 5

El éxito no se alcanza fá­cilmente. Pero no es cómo piensan los del mundo ni en la manera como ellos lo buscan. Muchos logros se obtienen sin mantener los principios, porque no se al­canzaron de la forma co­rrecta sino aplastando, so­bornando, maltratando o haciendo un sinnúmero de cosas indebidas solamente por el hecho de ganar.

El verdadero éxito es el que proviene de mucho esfuerzo, dedicación, en­trega, disciplina, compro­miso. Tenemos que desa­rrollar todo esto día tras día sin menguar, apegados a los principios de la Palabra. Tengamos la certeza de que si permanecemos conecta­dos con Dios, el éxito estará asegurado.

Es necesario saber que solos no podemos lograrlo. De ser así, Le robaríamos la gloria a Dios, lo cual es imposible. Pues cada me­ta que alcancemos ha si­do y será por Él. En esto radica el ser una persona con éxito.

Separados de Él nada podemos hacer, dice Su Palabra. Estar con Dios nos asegura que lo que al­cancemos no nos llenará de orgullo ni vanagloria, sino guardando nuestro corazón de todo lo que quiera levantarse para que Él no sea exaltado y nos haga creer que no lo nece­sitamos; porque solos no podemos hacerlo.