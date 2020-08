Mi lugar favorito

Alicia Estévez

alicia.estevez@listindiario.com

Es psicóloga y cristiana católica, pero no todos sus pacientes lo son, de manera que el refugio que representa la fe, en un momento como éste, en que nos afecta una pandemia, solo puede sugerírselo a quienes le confiaron, antes, que son creyentes. “Un acompañante espiritual, en estos días- me señalaba esta especialista- sería ideal para personas que atraviesan por trances emocionales. Pero con el distanciamiento social y ante el hecho de que las parroquias aun no trabajan a toda su capacidad, se puede dificultar encontrar esa ayuda”, reconoce. Por supuesto, estoy de acuerdo

Un refugio

Después que conversamos, me quedo pensando en cómo recomendar una salida para tanta gente que sufre sola o por soledad. Pensé, entonces, en mi propio refugio, en el lugar del mundo donde me siento más consolada, eternamente iluminado, aunque sean las tres de la mañana. En mi experiencia, el espacio con más paz sobre la tierra. Lo digo así, ahora, pero fue una verdadera sorpresa experimentarlo, en un momento muy convulso de mi vida. En esa época, acudí, por primera vez, al Santísimo, el espacio donde se expone el Cuerpo de Cristo o la Eucaristía consagrada, y todo empezó a ambiar, de ese lugar les hablo.

Jesús Maestro y Buen Pastor

Soy adoradora en las parroquias Jesús Maestro y Buen Pastor, afortunadamente, en ambas se ha reanudado la Adoración Eucarística, no por 24 horas, como antes de la pandemia, pero sí durante gran parte del día. En Jesús Maestro, el horario es de 7 de la mañana a 6 de la tarde, excepto los sábados que termina después del mediodía. En Buen Pastor, es de 7 de la mañana a cuatro de la tarde. Por ahora, en estas parroquias, no se adora los domingos.

Para los ateos

Que estas capillas de adoración estén abiertas es un regalo. Llevar a los pies de Jesús sacramentado nuestras cargas es una de las experiencias más liberadoras que he vivido. Les repito que la adoración transformó mi vida en un momento muy difícil, de muchos retos, una etapa de mi existencia similar a la que ahora vivimos todos al mismo tiempo. Incluso a los ateos, si necesitan consuelo, me atrevo a recomendarles que se acerquen a los pies de Cristo, con reverencia y humildad, y como Dios no necesita de nuestra fe para salvarnos, curarnos o liberarnos, él lo hace con la poquita que tenemos, tal vez, les sorprenda cuánta paz y luz interior pueden recibir.

Una canción

También en el caso de los que tienen fe en el Señor, la Adoración Eucarística es un verdadero tesoro. Conversamos con un Dios vivo, presente, que nos llena de paz. La cantante cristiana Athenas Venica se inspiró, en la emoción que se siente ante Jesús, y escribió una canción. Una estrofa dice: “Que bien se está aquí, en tu presencia, hermoso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí, a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor”. Es cierto, se está muy bien junto a Jesús Eucaristía, y ahora que no tenemos muchos lugares a donde ir, cuando el hogar parezca una cárcel y el ambiente se caldee, corra a los pies de Jesús, mi lugar favorito en el mundo.