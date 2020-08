Jet Blue amplía medidas a sus

Carmenchu Brusíloff

Con el fin de aumentar la segu­ridad contra el contagio del coronavirus en sus vuelos, Jet Blue ha ampliado los requisi­tos para quienes viajen en sus aviones. Desde este mes, la obligación de llevar mascarilla incluye a los niños a partir de los 2 años de edad, tanto en cabina co­mo durante el check-in, abordaje y desem­barque. (Es que los niños pueden contagiar el Covid-19). Además, no permitirá masca­rillas con ventilación ni válvulas de exhala­ción. (Este tipo de mascarillas sólo protege a quien las lleva).

Sin mascarilla, aplaza el viaje

La aerolínea Jet Blue está tomando tan en serio las medidas de protección que, a quie­desempeñar­ nes no pueden usar cubierta para la cara por tener alguna afección, les indica que ‘deben posponer su viaje hasta que este requisito temporal se deje de implemen­tar’. Aparte de la medida de protección facial y otras que conciernen al sistema de aire acondicionado, tripulación, etcé­tera, la línea aérea bloquea ‘en aviones grandes el asiento del medio y los asien­tos junto al pasillo en aeronaves más pe­queñas, para aquellas personas que no viajan juntas’. La fecha límite para es­ta medida está fijada al 15 de octubre. Ofrece asimismo la opción de comprar un asiento adicional que iría vacío (en fi­la posterior o anterior). Es obvio que Jet Blue está intentando proteger al máximo la salud de sus pasajeros.

Gafas protectoras

A quienes, para evitar el contagio a tra­vés de los ojos del Covid-19 preguntan dónde venden las gafas protectoras, hace unos días las vi en Ferretería Cuesta, en el CCN. Tenían también mascarillas qui­rúrgicas y protectores faciales.

Seguridad y kits

En cuanto a diferentes tipos de mascari­llas y de protectores faciales, así como tra­jes de seguridad, termómetro de infrarro­jos, etcétera, SOS Protección Integral trae desde hace varios años la mayoría de es­tos. Además, tiene kits con distintos artí­culos. Si quieres conseguir datos llama a Yomeris Cepeda, 809-331-0000 ext. 231 yomeris@sosintegral.com.