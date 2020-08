Desafío en tiempos de Covid-19: ¿Son los jóvenes culpables de su conducta irreverente ante las normas?

Ivelisse Villegas

Santo Domingo, RD

El día que terminó el primer toque de queda, en algunos barrios de la Capital y pueblos del interior parecía que era 24 0 31 de diciembre. Era la voz que se escuchaba por doquier, debido a que los jóvenes se abrieron paso en manadas hacia las calles y espacios de diversión a celebrar el fin del encierro que los mantuvo privado de sus placeres.

A partir de este momento y fines de semanas siguientes fue notoria la falta de disciplina y responsabilidad ciudadana. Hoy, todos apuntan el dedo acusador del aumento de contagios a este segmento de la población, incluyendo la Organización Mundial de la Salud, donde su director, Tedros Adhanom Ghebreyesus, corrobora que los nuevos brotes de Covid-19 son en parte responsabilidad de los jóvenes quienes “deberían encabezar el cambio”, dice textualmente.

Esto demuestra que la realidad no es exclusiva de República Dominicana, por tal razón ¿Qué tan cierto es?

Para Anny Díaz Then, Psicóloga Social, consultora de Línea de apoyo emocional a familias, los jóvenes, aunque hacen resistencia a las normas impuestas, no son los culpables en su totalidad de todo lo que está pasando con ellos.

Dice que las nuevas normas que entran en su mundo cotidiano, como las impuestas por las autoridades para contrarrestar la pandemia, se están haciendo igual que a la población en general. Y no debe ser así. Para ellos, deben ser introducidas de manera estratégica, utilizando los canales adecuados que logren conectar con lo que les interesa, les gusta y consumen.

¿Por qué están tan agresivos y hay muchos que están haciendo negación a este virus?

La consultora de línea de apoyo emocional a familias explica que la rebeldía es una característica que está dentro del rango de edad comprendido en la etapa de la juventud. Lo que hace que se convierta en agresividad, y esta es la forma de cómo se canaliza o se desarrolla, ya que el medio social es lo que mayormente lo determina.

‘’La juventud está inmersa en una dinámica social, que para ser aceptado y bien valorado dentro de su grupo de interés su conducta estará influida directamente por su entorno’’, asegura.

Otro elemento importante es el pensar, que no son la población vulnerable ante el virus, que no les afecta, “es al adulto y los de edad avanzada”, y por ende, entienden que el estar en las calles no pasará a mayores consecuencias.

El origen

-Los niveles de violencia que se registran en los hogares del país, que son altamente significativos.

-La ausencia de los padres en su cotidianidad.

-Falta de involucramiento en sus actividades.

-De interés en sus estados emocionales.

-La carencia de ayuda profesional adecuada en términos psicológicos para manejar las situaciones de conflictos que se generan, regularmente en las relaciones con jóvenes.

Factores que influyen para darse esta conducta.

-Consumo y promoción de ciertos contenidos antisocial en las redes.

-Algunas letras de la música que escuchan.

-Ciertos modelos conductuales de figuras a los cuales siguen.

-Provenir de un hogar con sistema conductual disfuncional.

-Debilidad en el régimen de consecuencia ante no asumir responsabilidad ciudadana.

-Debilidad en el sistema educativo y el tema de valores, entre otras.

¿Qué deben hacer las autoridades?

Elaborar campañas psicoeducativas, con estrategias enfocadas en lograr que asuman los niveles de conciencia y la responsabilidad social que se necesita ante la situación.

Usar canales efectivos, que conecten con la juventud, incluyendo los códigos de comunicación, el lenguaje que practican y empoderándolo para que ellos mismos lideren en ese proceso.

Incluir artistas urbanos, redes sociales, figuras del deporte, y otros elementos de su interés, y así llevar el mensaje que se quiere.

Ofrecer acompañamiento psicológico y herramientas para lograr su adaptación ante la realidad.

Reforzar el régimen de consecuencia que implementan los organismos del orden público, y gestionar que éstas sean adecuadas y efectivas.