Zoom Folklore e Identidad

Xiomarita Pérez

Hoy me estrenaré con mi taller Folklore e Identidad, a través de la plataforma Zoom, gracias a tres personas que in­sistieron tanto que me decidí a no ser análoga por un rato. Uno se acostum­bra a las incomodidades y eso se observa, incluso, en las costumbres y tradiciones.

Toca reinventarse

A finales de los ‘90 trabajando como correctora de es­tilo de este periódico uno de compañeros me dijo que si quería que me habilitara un correo electrónico y lo miré mal, porque no le veía la importancia, además yo tenía un beeper y me sentía cómoda y fue años después que saqué un “Qualcom” digital que duré co­mo cinco años pagándolo y al año ya lo vendía a qui­nientos pesos.

Sin ir a la carrera

Pues debemos ir al paso, no apresurarnos con la mo­dernidad, porque ésta, mezclada con el toque de que­da, el polvo del Sahara, la cuarentena y el coronavirus nos está afectando tanto que la Navidad la estamos disfrutando antes de tiempo y las habichuelas con dulce fuera de temporada.

Los cambios

El contenido del taller que se repetirá el sábado, ver­sará sobre la transformación de la cultura, que en es­tos momentos está a la vuelta de la esquina. En el ca­so de los enamorados y novios un ejemplo pudiera ser el estilo de bailar, de compartir, porque seguiremos guardando la distancia, no sabemos hasta cuándo. Desinfección de los alimentos, la ropa, los zapatos, etc.También abordaremos la cultura del plástico, y de otros artículos desechables. Se acuerdan de la bacini­lla, que de porcelana pasó a esmaltada, luego a alumi­nio y ahora plástica?

Remedio para cada uno

La diversidad ha estado muy presente en las tisanas. Cada cual tiene su receta maravillosa: las hojas de guanábana y naranja con jengibre y cúrcuma es un palo para el virus. Pero la vecina dice que la hoja de li­moncillo con laurel, limón y canela es un cuchillo. La compañera de trabajo discute porque ella se curó con ajo rallado, cebolla, miel y nuez moscada. Las gárga­ras de: sal con agua tibia; bicarbonato con limón; vi­nagre de sidra de manzana con agua.

La promesa

Será divertido, educativo y dinámico, mostrando ade­más la mayoría de los enseres y artículos que pasaron de utilitarios a decorativos. Está dirigido a jóvenes y adultos, a dominicanos en todas las latitudes e intere­sados en conocer nuestra cultura expresiva.