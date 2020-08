Alistando maletas

María Cristina de Carías

Santo Domingo, RD

Emma se entretuvo mucho rato afuera, en la entrada. Tenía un animado palique con su amigo el platanero. Luego de mucho rato, la encontré en la cocina. Nada más verme, me asaltó con las nuevas que le había confiado su compadre, el consentido de todas las cocineras del estamento gubernamental.

Siempre me he preguntado si esos funcionarios no temerán el espionaje y el chismoteo de sus empleadas domésticas; son más eficientes que cualquier agencia de espionaje de esas que salen en las películas.

Riéndose, mi cocinera color chocolate me contó que las maletas y los bultos están por doquier, a cada rato llevan a casa maletines, llenos de no sé qué, porque ninguna de las domésticas ha podido asomarse para escudriñar el contenido, aunque se imaginan lo que encierran.

Muchos se van para sus provincias de origen, otros se mudan para residencias más modestas y unos cuantos se quedan en su residencia, muy confiados en que seguirá su buena fortuna.

Curiosa, le pregunté si su querido amigo no había empezado a hacer amistad con los nuevos incumbentes. Me dijo que aún no, porque quería confirmar si realmente ocuparían los puestos a los que han sido designados y además asegurarse que su servicio doméstico va a permanecer en su puesto. Me reí mucho con la previsión del pícaro platanero. Emma me afirmó que estaría pendiente de los chismes de su amigo, después de la toma de posesión…