Roxana Calderón una escritora con sentimientos en una maleta

CELESTE PÉREZ

celeste.perez@listindiario.com

Santo Domingo

De alguna mane­ra entre la mú­sica y la poesía existe una íntima relación, a pesar de que en esencia son distintas por su origen, métodos y procedi­mientos.

“Existen instantes de creación en los que la música desembo­ca en la formación de un univer­so poético, y momentos en que la poesía propicia y da forma a un contenido musical”, cita el com­positor español Ignacio Martínez Madrigal, en un ensayo didáctico sobre el tema.

Roxana Calderón coincide con este planteamiento de Martínez Madrigal. “Amo escuchar música y estoy convencida que de cada catorce de mis pensamientos, sie­te son una canción”.

Cálida como el Caribe, tiene el don de describir lo que parece in­sensato para el cerebro y racional para el corazón. Pertenece a una generación de jóvenes decididos a cultivar el género de la poesía.

Según sus palabras, “un poe­ta debe ser sensible y capaz de ir más allá de lo simple a la hora de escribir. Debe tener facilidad para conectar y transmitir emociones a través de las letras. A pesar de que la creatividad es una carac­terística de cualquier escritor, el poeta tiene la ardua tarea de con­vertir palabras en imágenes que ayuden a contar una historia o expresar un sentimiento”.

Nació en Brooklyn, Nueva York y creció en Gazcue, en San­to Domingo, República Domini­cana. Volvió a los Estados Unidos y estudió Administración Hote­lera, con una especialización en Artes Culinarias, pero nunca ha ejercido porque su pasión es la escritura.

“Desde los 11 años me gusta escribir, pero no fue hasta los 17 años cuando empecé a hacerlo con más frecuencia. Siempre tuve el deseo de publicar mis escritos, pero entre el trabajo y la vida rá­pida, veía la idea muy lejana. Yo soy una mujer tímida e introver­tida y la escritura ha sido mi mé­todo de comunicación, incluso en ocasiones donde no tenía la va­lentía o el coraje para decir lo que sentía”, confiesa Calderón.

… Todos llevamos un equipaje por dentro

Luego de más de 10 años dedica­da a una labor comunitaria brin­dando apoyo educativo a estu­diantes de escasos recursos de la ciudad de Nueva York, Roxana Calderón decide salir de la zona cómoda y conocida para escribir su primera obra literaria: ‘La Ca­sa de las Maletas: Todos llevamos un equipaje por dentro’, publi­cada por DWA Press, de la orga­nización Dominican Writers. En este poemario de 158 páginas la autora expone sus propias viven­cias y emociones.

“En mis escritos utilizó pala­bras simples, pero de una mane­ra muy profunda. Yo escribo para todo aquel que disfrute leer ma­terial de calidad y que entienda el mensaje que busco transmitir. No limito la capacidad de nadie, pero también reconozco que la poesía tiene una audiencia muy selecti­va”, refiere la autora

Sobre la obra explica: “Todos los poemas fueron seleccionados y organizados. Lo que más se po­dría destacar es la vulnerabilidad de cada uno, lo que hace que el lector se conecte con lo que lle­vo por dentro. La intensidad con la que me expreso, mi visión de lo que es el amor desde un pun­to de vista más realista y cómo creo mi propia métrica. La Casa de las Maletas nos permite decidir lo que nos llevamos de cada rela­ción y lo que nos da confianza so­bre lo que debemos de llevar por dentro”.

UN POCO MÁS

¿Qué contiene su equipaje interior?

Muchas memorias llenas de nostalgia y el aprendizaje de lecciones que en su momento dolieron, pero que eran nece­sarias para crecer.

¿Cuáles son sus proyectos a futuro y corto plazo?

Colaboro en la organización Dominican Writers (Escrito­res Dominicanos) en la cuidad de nueva York y acabo de em­pezar a formar parte la revista literaria digital “Spanglish Vo­ces”, como editora asociada. Estoy en proceso de terminar de organizar mi segundo poe­mario y de escribir mi tercer li­bro. Desde la publicación de mi primer libro he participa­do en dos antologías de escri­tores, una en el 2019 en la ciu­dad de Nueva York, y la más reciente en Julio del 2020, en Perú.

¿Prefiere e-book o papel?

Prefiero papel. Me gusta inda­gar en el aroma de los libros, palpar sus páginas, y apreciar el carácter de lo impreso.

Estamos viviendo tiempos difíciles a raíz de la pande­mia por Covid-19, ¿cuál ha sido su aprendizaje perso­nal en esta crisis?

Este tiempo me ha servido pa­ra reflexionar, valorar las cosas que tengo, apreciar más que nunca a mis seres queridos y poner muchas cosas en orden. El Covid-19 vino a remover el polvo de nuestros ojos y a re­cordarnos lo frágil y efímera que es la vida. Esta crisis me ha forzado a salir de mi zona, afrontando el tiempo difícil con buena cara.